Inaugurada l’exposició fotogràfica “Ca Picassent”, un homenatge al col·lectiu de la restauració després de la pandèmia

La mostra, a càrrec del col·lectiu Picafoto, pot visitar-se fins el 28 de novembre en la Casa de Cultura. Recull imatges de prop de 200 persones i de 65 establiments del municipi.

L’alcaldessa, Conxa García, ha inaugurat recentment l’exposició fotogràfica “Ca Picassent – La nostra restauració”. Un homenatge al col·lectiu de restaurants, bars i cafeteries del poble per la seua resiliència davant la pandèmia. Està realitzada per l’equip Picafoto i organitzada per l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado amb el suport de l’Ajuntament de Picassent.

Ca Picassent és una exposició cultural, centrada en les persones i, en aquest cas, utilitzant la fotografia com a mitjà. Una exposició especial per les circumstàncies viscudes i la manera d’abordar-la per part dels seus creadors.

Es tracta de l’exposició més rellevant de l’any per part del col·lectiu, coincidint cada mes de novembre amb la Setmana Cultural de l´Associació d´Amics de Cristófor Aguado. En aquesta edició, l’equip Picafoto ha dedicat el seu projecte fotogràfic a transmetre un reconeixement al col·lectiu de del restauració, un dels sectors econòmics més afectats per les conseqüències derivades de la COVID-19. I per a això han recorregut tots els establiments del poble per a fotografiar als seus professionals que han demostrat la seua vàlua davant moments molt complicats, tant des d’un punt de vista econòmic com social.

El resultat ha sigut una exposició on s’aprecia la complicitat entre les 196 persones fotografiades en els seus locals i l’equip Picafoto. Un total de 65 establiments entre restaurants, bars i cafeteries que conformen un espai d’alt valor social per al poble de Picassent. Més de 70 fotografies que, a més de “un discurs per part dels seus autors”, també és un diàleg amb les persones fotografiades. Fins i tot, més encara, és una comunió.

A més, en l’acte d’inauguració s’ha comptat amb la posada en escena d’una obra teatral integrada en el context de l’exposició, en la qual ha participat l’alumnat de l’Escola Municipal de Teatre, sota la coordinació de la seua responsable, Jesica Fortuny.