Inaugurat el Xalet d’Alboraia: l’emblemàtic edifici ja es pot visitar

El conegut espai, ara de domini públic, acollirà a partir d’ara exposicions culturals i un punt Tourist Info que, a més, prestarà servei al pelegrinatge de la Ruta del Greal

L’Ajuntament ha obert les portes del cridaner edifici situat en el nucli tradicional conegut com el Xalet d’Alboraia. Es tracta d’una peculiar casa que durant anys ha sigut objecte de curiositat i intriga, “amb una aura quasi màgica”, per part de veïns, veïnes i turistes, tal com ha relatat l’alcalde, Miguel Chavarría, durant l’acte d’inauguració.

El moment històric va tindre lloc divendres passat, 25 de juny, en un esdeveniment que va reunir, a més de l’alcalde Miguel Chavarría, a la regidora de Patrimoni, Ana Bru; la regidora de Turisme, Raquel Casares; el regidor de Cultura i Arxiu, Manuel Andreu, i membres de la Corporació Municipal, així com a Vicente Cristobal Monros Grau i representants de la seua família i les associacions locals, veïns i veïnes que van acudir a visitar l’espai amb totes les mesures COVID-19 garantides. També van estar presents el president i consellers d’Egusa, l’empresa de gestió urbanística i servei que ha estat rehabilitant l’espai en les últimes setmanes.

L’anomenat xalet ha sigut donat al municipi d’Alboraia per la citada família, de manera que l’Ajuntament, com a administració pública, s’encarregarà de la seua gestió i manteniment a partir d’ara. En aquesta línia, l’alcalde, Miguel Chavarría, ha manifestat: “és un regal immens que agraïm enormement, una donació que permetrà al poble conservar un tros de la seua història”. Es tracta d’un agraïment que el primer edil va fer extensible també a totes les persones que han treballat per a adequar l’edifici i la seua exposició i al Quartet de Corda de la Societat Musical d’Alboraia que va amenitzar la jornada.

L’alcalde, Miguel Chavarría, ha explicat que el lloc serà a partir d’ara “un punt de trobada cultural i turística del poble, un espai emblemàtic on poder fer exposicions i també on les persones que ens visiten puguen començar a conéixer Alboraia i tot el que som i podem oferir”, d’aquí ve que també vaja a ser un lloc de visita per a les persones pelegrines de la Ruta del Sant Greal.

Un edifici amb molta història

Pel moment, el Xalet d’Alboraia romandrà obert cada vesprada de 18.00 a 20.00 hores fins a l’11 de juliol com a part del Programa d’Activitats de Juliol 2021 que substitueix a les Festes Patronals. D’aquesta manera, el veïnat podrà acostar-se a conéixer la que fora un habitatge per dins i gaudir d’una exposició amb la història de l’edifici i de la família Monros Grau elaborada per l’arxivera municipal, Maria José Aguilar, en col·laboració amb Joan Carles Muñoz, dissenyador de l’Ajuntament.

Construït en 1931 per l’industrial fuster Cristóbal Monros i Carmen Lluch, diverses generacions de la família han viscut en el cridaner edifici desenvolupant no sols la vida quotidiana de qualsevol família alboraiera, sinó també realitzant diverses activitats com la fabricació de veles, la producció de purs, tintat de pells i una botiga dedicada a la venda d’articles de drogueria, papereria, etc.