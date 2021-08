Incidència a la baixa a tota la comarca de la Ribera

Connect on Linked in

Vacunació extraordinària per a majors de 20 anys esta vesprada

Alzira viu una setmana més un descens de casos actius de Covid-19. Un descens lleuger que situa la taxa d’incidència en 334 casos per 100.000 habitants. En els últims tres des s’han registrat 23 casos i a hores d’ara Alzira compta amb 153 casos actius.

És la segona setmana de decreixement de casos de covid-19 en la que hem passat de 181 casos actius a principi del mes d’agost a 153. Tot i que s’estabilitza la incidència, la rebaixa de casos és molt paulatina, per això tal i com advertix la regidora de sanitat, Gemma Alós, cal recordar que hem de mantindre les mesures per a evitar els contagis.

Complir el període d’aïllament de 10 dies en cas de ser contacte estret d’un positiu.

Recomanem l’ús de mascareta fins i tot en espais oberts per tal d’evitar el contagi.

Cal seguir les mesures preventives vigents per a intentar controlar la pandèmia

Pel que fa a la vacunació, recordem que esta vesprada hi ha una vacunació extraordinària al Casal Fester a partir de les tres i mitja i fins les cinc i mitja de la vesprada. És imprescindible portar el SIP, no és necessària la cita prèvia i està indicada per aquelles persones majors de 20 anys que no pogueren quan els tocava per diverses raons. Recordem que si han passat vuit setmanes des que s’ha patit la malaltia ja es pot vacunar.

A partir de la pròxima setmana es cita ja a les persones entre 12 i 15 anys, en este cas, des de Salut Pública s’informa que han d’anar acompanyats d’una persona adulta i en cas que no siguen els pares han de portar el consentiment.

Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat.

Tots els dubtes sobre la vacunació, justificants, actualització de dades de contacte, notícies i molt més en:

http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/inicio

Dubtes sobre la vacunació 900 300 555.