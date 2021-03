INCLIVA i AVA-ASAJA inicien projectes biomèdics per a estudiar i difondre les propietats saludables dels productes agraris valencians

Connect on Linked in

Totes dues entitats signen un conveni de col·laboració que manifesta el compromís dels sectors agrari i sanitari per oferir a la societat una alimentació sana

L’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) han signat un conveni marc de col·laboració a fi de posar en marxa projectes d’investigació biomèdica que estudien i difonguen a la societat les propietats saludables que contenen els diferents productes agraris valencians. Aquest acord manifesta el compromís dels sectors agrari i sanitari per oferir als consumidors una alimentació sana i equilibrada just en un moment en el qual la pandèmia del Covid-19 ha posat el focus en la importància de la salut per a previndre malalties.

El conveni de col·laboració mútua ha sigut subscrit pel director general de INCLIVA i Cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic Universitari de València, el Dr. Andrés Cervantes, i el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.

El doctor Cervantes ha expressat el seu agraïment a l’organització agrària per aquesta col·laboració, “que permetrà crear noves sinergies entre la investigació biomèdica i el sector agrícola i que generarà beneficis per a tota la societat”. Aquest acord dóna compliment a un dels objectius continguts en el Pla Estratègic de INCLIVA d’impulsar projectes d’investigació i innovació transversals en col·laboració amb indústries valencianes de sectors no-salut.

Per part seua, Aigualit ha subratllat que “els agricultors i ramaders valencians estem alineats amb el compromís essencial de proporcionar aliments saludables de màxima qualitat, frescor i seguretat, a més d’aportar moltes altres contribucions com la gestió del territori, la preservació del paisatge rural, la cohesió social, el manteniment de les tradicions o de la gastronomia, entre moltes altres actuacions al servei de la societat”. AVA-ASAJA facilitarà assessorament agronòmic i posarà a la disposició de INCLIVA el seu centre d’experimentació agrària i de transferència tecnològica ‘Finca Sinyent’ per a la realització dels projectes d’investigació.

Entre les accions de col·laboració es contemplen l’execució de projectes i programes conjunts d’investigació, desenvolupament i innovació i formació; la prestació de serveis tècnics i d’assessoraments científics en qüestions relacionades amb les activitats de totes dues entitats; la cooperació en programes i esdeveniments formatius de personal investigador, tècnic i administratiu; l’organització d’activitats comunes relacionades amb la promoció social de la investigació, el desenvolupament tecnològic, la innovació i les noves tecnologies; l’organització de cursos, seminaris, conferències i jornades cientificotècniques i de formació; l’intercanvi d’informació i documentació sobre les activitats i matèries que desenvolupen totes dues institucions; l’intercanvi de personal per temps limitat, quan l’índole del treball així ho requerisca; i la utilització comuna de l’equipament i dels mitjans tècnics i instrumentals de totes dues parts, per al desenvolupament de les activitats que el requerisquen en aquells projectes que siguen d’interés mutu.

INCLIVA estreta llaços amb la societat

INCLIVA, en la seua missió de contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida, ha impulsat, durant els seus vint anys de trajectòria, programes d’investigació propis i ha participat activament en projectes internacionals –en àrees com l’oncologia, la salut cardiovascular, el metabolisme i el mal orgànic i la medicina reproductiva- que estan permetent detectar de manera precoç moltes malalties i avançar permanentment cap a una medicina de precisió amb tractaments cada vegada més personalitzats i amb menys efectes secundaris. Gràcies a la investigació, hui es curen patologies que fins fa poc es consideraven incurables i és possible no sols afegir anys a la vida sinó també vida als anys.

INCLIVA compta amb altres projectes que busquen un acostament a la societat com la campanya ‘Jo done suport a la investigació’. Aquesta iniciativa pretén conscienciar a entitats i ciutadans sobre el paper clau de la investigació per a aconseguir avanços mèdics que garantisquen una assistència de primer nivell en l’àmbit de la sanitat pública i ajuden a salvar cada vegada més vides. D’aquesta manera, recorda als ciutadans la transcendència de la investigació i la possibilitat que també ells, de manera particular, realitzen la seua aportació per a l’avanç de la ciència, posant en relleu la im