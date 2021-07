“Infame”, l’òpera preval del jove escriptor de Burjassot, Raúl Perales Albert

Print This Post

Nascut en 2001 i amb tan sols 20 anys, el jove *burjassotense Raúl Perales ha publicat la seua primera novel·la, “Infame”. Mentre la segona edició de la seua òpera preval està en camí, Raúl cursa el grau de Geografia i Medi Ambient en la Universitat de València i contínua cultivant la seua passió per l’escriptura, a través d’articles opinió, una mica de poesia, participació en concursos i temps dedicat a la creació de la seua segona novel·la, que ja està en procés també.

Publicat per Punt Roig Llibres al desembre de 2020, amb Infame, el jove escriptor realitza una crítica al maltractament infantil i al tràfic il·legal de menors, servint-se com a fil conductor de les vicissituds donen una família que decideix emprendre un exclusiu viatge a Àsia Oriental, amb la finalitat de fer una complicada tasca que determinarà la vida o la mort d’un dels seus membres. El germà major, immers en el món de les drogues i convençut que s’endinsaria en una banda narcotraficant una vegada arribat al seu destí, se submergeix en un altre “paradís” completament diferent al que esperava. Arran d’això, les conseqüències es multipliquen exponencialment per a la seua gent més pròxima, provocant grans desassossecs en tot el continent.

En paraules d’un dels seus lectors, “es tracta d’una història de misteri, intriga, trobades i desacords que ens fan reflexionar sobre la condició humana, la solidaritat i la llibertat individual i col·lectiva tan anhelada per l’ésser humà. Durant el desenvolupament de l’obra, el lector viatja per diferents “mons” que assolen la societat actual: el món de les drogues, la falta de llibertat de l’ésser humà, la violència gratuïta, el poder oligarca, el crim organitzat, i l’anul·lació dels Drets Humans per part d’alguns Estats, provocant una reflexió final sobre la pròpia existència humana”.