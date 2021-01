Informació de la Delegació del Govern a les 12.30 hores del dia 30 de gener de 2021 sobre tancament perimetral ciutats de més de 50.000 habitants de la C. Valenciana

Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en la Comunitat Valenciana han représ a primera hora del matí d’aquest dissabte els controls per a segellar les ciutats de més de 50.000 habitants. En alguns punts s’han registrat aglomeracions de vehicles i embossos, però de moment l’actuació policial s’està desenvolupant amb absoluta normalitat. DGT informa que en les vies interurbanes no s’han registrat complicacions. Durant la vesprada d’ahir, la Policia va reordenar el trànsit en llocs pròxim a hospitals de la ciutat de València per a no interrompre serveis urgents d’ambulàncies.

La majoria dels desplaçaments controlats fins ara estaven justificats per eixida del treball i retorn als domicilis. En general, la ciutadania ha mostrat col·laboració amb els agents i no hi ha hagut cap incident ressenyable. Una de les ciutats confinades que més mobilitat ha registrat durant les primeres hores d’aquest dissabte és Torrent. A les 11.00 hores ja s’havien interposat 18 propostes de sanció.



Només a la província de València, la Policia Nacional ha registrat 153 propostes de sanció per no portar màscara i 297 per l’organització de botellons. Durant els controls de circulació, també s’han proposat sancions per possessió de substàncies estupefaents o d’armes. La Policia ha detectat en les últimes hores botellons en ciutats com Gandia, Torrent, València, Sagunt o Burjassot. No hi ha hagut detinguts a la província de València.

A nivell autonòmic, el nombre de sancions proposades per la Policia Nacional des de les 15.00 hores d’ahir per tancament perimetral i restriccions de mobilitat (no inclou màscares) ascendeixen a 580. Per províncies, 220 corresponen a Alacant, 310 a València i 50 a Castelló.

Mentrestant, la Guàrdia Civil ha imposat 80 propostes de sanció per infraccions lleus en la C. Valenciana. En molts altres casos s’ha indicat als conductors que donen la volta en estar la seua ciutat segellada. Sense incidències ressenyables i l’Institut Armat destaca la col·laboració de la població valenciana.

Durant tot el cap de setmana, més de 10.000 agents de les FFCCS estaran en alerta per a garantir el compliment de les mesures en la C. Valenciana i reforçar controls en el cas que siga necessari. S’han desplegat dos helicòpters de Guàrdia Civil i Policia Nacional, així com drons per a inspeccionar la costa.

