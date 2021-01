Informació de la Delegació del Govern a les 18.30 hores del dia 29 de gener de 2021 sobre tancament perimetral ciutats de més de 50.000 habitants de la C. Valenciana

Connect on Linked in

La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana, a les 18.30 hores del dia 29 de gener de 2021, informe sobre incidències tanque perimetral de ciutats de més de 50.000 habitants de la C. Valenciana.

La delegada del Govern, Gloria Calero, ha mantingut aquesta vesprada a les 18.00 hores una reunió amb els comandaments autonòmics de la Guàrdia Civil i Policia Nacional per a analitzar els controls posats en marxa i incidències en les primeres hores d’entrada en vigor del tancament perimetral de ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana i festius.



Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat han traslladat a Calero que els controls s’estan desenvolupant amb normalitat malgrat les retencions que s’estan registrant en les capitals de província. De moment i a aquesta hora, no hi ha incidències destacades més enllà de les retencions de vehicles. Els responsables de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han informat la Delegació que hi ha més de 10.000 agents preparats i llestos per si fóra necessari reforçar els controls.



En concret, s’han registrat importants retencions de vehicles des de les 15.00 hores en les principals entrades i eixides de València, Alacant i Castelló. Pel que fa a la ciutat de València, s’han registrat retencions en l’eixida per V-21 cap a Alboraia i Pista de Silla, avingudes del Cid i Corts Valencianes. En l’autovia del Saler també s’estan realitzant controls.

La Policia Nacional prestarà especial atenció a les platges parcs i jardins, perquè són llocs on previsiblement puga haver-hi gran afluència de persones donat el bon temps que s’espera. A més, diverses patrulles realitzaran labors informatives a la ciutadania i es reproduiran missatges per megafonia, amb tanta reiteració com siga necessari. Un helicòpter del CNP sobrevolarà les grans ciutats, aquest divendres ha estat a Alacant, i es desplegaran drons en municipis amb costa.

Entre 1.050 i 1.100 agents de la Policia Nacional formen part del dispositiu de vigilància que el CNP ha preparat per a aquest primer cap de setmana sol a la ciutat de València. Mentrestant, en tota la C. Valenciana es desplegaran més de 4.000 agents.

Pel que respecta a la Guàrdia Civil, els agents vigilaran el compliment del tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, així com la limitació d’entrada i eixida a Sant Vicent del Raspeig i Torrevieja. La Guàrdia Civil de la Comunitat Valenciana ha mobilitzat a prop de 6.000 agents per a reforçar controls. A més, un helicòpter de l’Institut Armat també sobrevolarà les grans ciutats advertint del tancament perimetral. La Guàrdia Civil centrarà la seua vigilància en zones rurals del territori valencià i s’ha dissenyat un dispositiu especial per a evitar, com en el passat Nadal, festes il·legals en cases rurals o masies.