Inici de curs a les aules alzirenyes amb normalitat

Els centres escolars alzirenys han obert este matí les seues portes amb normalitat, una normalitat marcada per la covid-19 que enguany també estarà present a les aules. La principal diferència, sense dubte, és que es compta amb gran part de l’alumnat vacunat tot i que els protocols sanitaris no canviaran massa.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez i la regidora d’Educació, Maria Calvo, han visitat hui els centres educatius alzirenys Sagrada Família, Institut Josep Maria Parra i Escoleta infantil Infants. En la visita han mantingut una breu reunió amb l’equip directiu i docent per tal de fer arribar el suport i tractar qualsevol eventualitat que puga ocórrer en este inici de curs. Cal destacar que no ha hagut cap incidència al llarg del matí i que ha transcorregut este primer dia amb normalitat.

La regidora d’Educació, Maria Calvo, ha explicat que enguany l’Ajuntament intentarà recuperar activitats educatives fora de l’aula que l’any passat foren substituïdes per activitats programades per la regidoria als centres. Cal transmetre un missatge de confiança en este inici de curs, en el què s’han pres les mesures indicades per la conselleria, per tal de garantir les condicions adequades.

La mascareta continua sent obligatòria als centres, tant a les aules com al pati.

Mentre en infantil i primària es mantenen els grups bambolla i el professorat de suport a les aules, a l’educació secundària s’establixen nous paràmetres. Enguany, es garantix el cent per cent de la presencialitat a l’aula en tots els nivells educatius i la distància en classe entre l’alumnat es reduix del metre i mig al metre coma dos, amb la qual cosa augmenta el nombre de gent a les classes.

Altre dels canvis fonamental, com ha explicat la regidora d’educació, Maria Calvo, és que la comunitat escolar ja està acostumada a les normes sanitàries. “L’any passat va ser complicat anar adaptant normes COVID, i anar a poc a poc adaptant-se a la situació, enguany cada centre mantindrà els seus coordinadors COVID i la relaxació d’algunes mesures permetrà fer més activitats extraescolars.

Vora 7100 estudiants entre els centres públics i privats-concertats inicien la seua activitat a Alzira.

Infantil de 1r cicle……………….. 256

Infantil 2n cicle i Primària…….. 4.085

Secundària………………………….1.897

Batxillerat………………………….. 655

FP Bàsica…………………………… 88

CPCEE Carmen Picó…………….109

Com és habitual en el primer dia de classe, s’ha fet arribar a l’estudiantat els calendaris de butxaca del Serval i el calendari d’aula de l’Ajuntament.

En el cas del calendari escolar del Serval, s’han repartit un total de 9.000 unitats, un per a cada estudiant. “La idea és donar a conéixer el Serval i la tasca que es fa pel que fa a correcció, traducció i assessorament i al mateix temps oferir la informació d’interés sobre els festius dins del curs escolar 2021/22”, ha explicat el regidor responsable del Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià, Alfred Aranda.

D’altra banda, també ha començat el repartiment dels 1.000 calendaris d’aula, que des de fa anys mostra les obres guanyadores XIII Concurs de Dibuix Escolar 2021 amb el lema “Alcem el teló!” organitzat conjuntament amb Onda Cero La Ribera-Europa FM, en el que han participat tots els centres d’Educació Primària i d’Educació Especial d’Alzira. Enguany la temàtica ha estat el centenari del Gran Teatre,

i els xiquets i les xiquetes expressen el seu homenatge a este edifici emblemàtic de la ciutat. A través dels 13 dibuixos seleccionats repassem l’edifici, els tècnics, les actuacions (teatre, dansa, màgia, circ, titelles, concerts…), els protagonistes (actors, ballarins, mags, pallassos, músics…), els actes relacionats amb les festes i també la varietat de públic. S’han atorgat un total de 25 premis.

El repartiment, que portarà a terme l’Ajuntament, continuarà al llarg de la setmana entre tota la comunitat educativa alzirenya: 16 col·legis, 4 instituts, 4 escoles infantils, el Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor, EOI, UNED, CEFIRE, Las Nostra Veu i la Universitat Catòlica.