Inici de la campaña “Bons del Comerç Alzira”

L’Ajuntament d’Alzira, a través d’IDEA, llança la campanya Bons Comerç Alzira per tal d’incentivar el comer local i les compres a la població, un dels sectors que més ha patit els efectes de la pandemia amb les restriccions

Després de l’èxit de la passada edició posa a la venda 1500 bons per valor de 100€ ,60 € els posa el ciutadà i 40 € els aporta l’Ajuntament

Els bons de comerç permetran posar en circulació 150.000 € entre els comerços d’Alzira inclosos en la campaña

Els bons de comerç són ajudes al ciutadà per a reactivar el consum i l’economia local que es formalitzen a través de targetes electròniques prepagament,

La data límit d’ús és el 31 d’agost de 2021

Les quantitats no gastades en esta data, quedaran sense possibilitat d’utilitzar-se

Tal com establixen les bases de la campanya d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes extraordinàries a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesanía confeccionades per a pal·liar els efectes de la Covid-19 no tots els establiments poden adherir-se a la campanya per la qual cosa es important consultar el llistat complet dels permesos

Entre les condicions destaquen que omés es podrà comprar 1 bo per persona i que només s’admetrà el pagament amb targeta bancària

La venda del bons començarà dilluns 12 de Juliol, en les dependències d’IDEA