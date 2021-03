Iniciació del programa d’alfabetització digital «Fem Tric», dirigit a dones afectades per la bretxa digital a València

Connect on Linked in

Isabel Lozano: «L’activitat està pensada per a començar des dels coneixements més bàsics per a navegar i usar aplicacions fonamentals, com ara sol·licitar cita prèvia en el centre de salut o participar en una videoconferència amb la família»

La regidora i presidenta de la Universitat Popular de València, Isabel Lozano, ha explicat que este òrgan ha iniciat el programa d’alfabetització digital «Fem Tric», dirigit a dones afectades per la bretxa digital de gènere i l’exclusió tecnològica. El programa oferix dos tipus de tallers, un d’iniciació des de zero i altre per a millorar les oportunitats professionals, amb sis grups d’activitat de 15 persones cadascun.

Prop d’un centenar de dones de València, entre 45 i 85 anys i de formacions molt diverses, s’han incorporat a este programa que impulsa la Universitat Popular de València dins dels projectes amb finançament a càrrec de l’IRPF –derivats de la casella de fins socials- que acull la Federació Espanyola d’Universitats Populars (FEUP).

«Es tracta d’ajudar a superar les dificultats per a actualitzar coneixements i reduir malestars a causa de la rapidesa amb què les tecnologies avancen i creixen les dificultats per a seguir amb fluïdesa les novetats», ha explicat la regidora Isabel Lozano. Entre els objectius principals està «ajudar a incrementar l’autonomia de les dones front a les noves tecnologies i reduir la seua dependència d’altres persones, com familiars, per a utilitzar estes ferramentes digitals, així com ajudar a superar idees estereotipades d’una suposada incapacitat o impossibilitat d’utilitzar les noves tecnologies, temors i inseguretats i crear espais d’empoderament de les dones, de reafirmació de capacitats, col·laboració i suport en assumptes digitals», ha detallat la regidora Lozano.

Els tallers són gratuïts, s’estan realitzant als centres UP de Benicalap, Ribes Espai i Aiora. El taller d’iniciació està dirigit a dones que desitgen aprendre a utilitzar internet des de zero. No es necessiten coneixements previs i l’activitat està pensada per a començar des dels coneixements més bàsics que es necessiten per a navegar i usar aplicacions fonamentals, com ara sol·licitar cita prèvia en el centre de salut o participar en una videoconferència amb la família, enviar correus electrònics, utilitzar la signatura digital, veure pel·lícules en línia, saber com connectar-se a un curs en línia o visualitzar vídeos, xerrades o recursos culturals en Internet, entre altres. A més també es facilitarà formació per a utilitzar la plataforma virtual Teams que s’usa en els centres de la Universitat Popular de València com a entorn virtual d’aprenentatge i comunicació amb participants.

L’altre taller està dirigit a dones que desitgen millorar les seus habilitats en l’ús d’Internet per a avançar en el seu àmbit professional o incrementar les seues oportunitat d’ocupació.

Cada taller consisteix en 5 sessions formatives de 2 hores per sessió i es pot realitzar-se en tres horaris i centres diferents. Es recomana portar a l’aula el mòbil, tauleta o portàtil amb el qual es desitge aprendre, però les persones que no disposen d’equips portàtils podran utilitzar els de la UP.

La formació és de caràcter totalment pràctic, basada en l’aprenentatge de les ferramentes digitals d’ús quotidià seguint quatre eixos: l’ús segur i crític de les ferramentes online, la relació amb l’entorn físic i administratiu, la relació amb les altres persones i la relació amb una mateixa. La formació es impartida per les periodistes Pilar Almenar i Laura Bellver.