Iniciades les tasques de manteniment anual de la Piscina Coberta Municipal d’Alzira

Aprofitant el mes d’agost amb el tancament de l’edifici de la piscina coberta, s’estan duent a terme les actuacions de manteniment i millora d’esta instal·lació esportiva. Les tasques de condicionament que estan realitzant-se són el rejuntament del got gran i al got menut, la reparació de la sauna i bany turc, així com la millora del paviment del sòl del gimnàs. També s’han revisat els motors i bombes, els sistemes de filtratge de les depuradores, la revisió de les màquines de climatització i la ventilació de cadascun dels espais esportius. A més s’ha fet una neteja i desinfecció general de la instal·lació. El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha destacat que “l’objectiu des de l’inici d’esta legislatura ha estat la del manteniment en bon estat de les instal·lacions esportives de la nostra ciutat. Amb estes obres de millora els usuaris de la piscina coberta podran gaudir millor de la pràctica esportiva; tant de la mateixa piscina, com del gimnàs i balneari”.

La piscina coberta romandrà tancada fins al 31 d’agost quan finalitzen les obres. Cal recordar que la piscina d’estiu està oberta per poder gaudir d’ella i fer front a les elevades temperatures que s’esperen per a este cap de setmana.