Iniciades les tasques de manteniment anual de la Piscina Coberta Municipal d’Alzira

La paralització total de les instal·lacions esportives es troba entre les conseqüències derivades pel decret de l’estat d’alarma per tal de fer front a la pandèmia del Covid-19.

Esta circumstància afecta a centenars d’usuaris a la ciutat d’Alzira. Des de la Regidoria d’Esports, i davant el temps transcorregut des de l’inici del decret d’alarma, s’està procedint a contactar amb les i els usuaris/es de la piscina coberta municipal per tal de mantenir-los informats i comunicar-los la decisió de realitzar un abonament pel servei no disfrutat.



Fernando Pascual, regidor d’Esports, ha traslladat a l’equip de manteniment de la piscina coberta l’inici de les tasques correctives, avançant-se al període habitual del mes d’agost.

“A hores d’ara no estem en disposició d’assegurar quan es procedirà a obrir la piscina coberta, ja que hem de seguir en tot moment les directrius del Ministeri de Sanitat, però no obstant això estem en procés de condicionament de les instal·lacions per a obrir-les només se’ns indique des del Ministeri”, ha assegurat Fernando Pascual, regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira.