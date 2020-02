Iniciatives amb bon cor a Mislata

Print This Post

L’ajuntament de Mislata ha instal·lat contenidors en forma de cor per a recol·lectar taps de plàstic que es destinaran a causes solidàries

Carlos F. Bielsa: “Aquestes iniciatives, a més de perseguir una fi solidària, són molt bones, ja que contribueixen a fomentar l’economia circular convertint els taps en mobiliari urbà i evita que aquests residus no acaben en la mar o en un abocador”



Des d’aproximadament 2012, desenes de campanyes solidàries van usar l’apilament de taps amb l’objectiu de recaptar diners amb finalitats benèfics, especialment per a la investigació de malalties estranyes. Centenars de punts de recollida repartits entre empreses, comerços i centres públics, entre altres, eren els encarregats de recol·lectar aquest residu que per norma general és més dur i de major qualitat que el plàstic dels envasos.



Les regidories de Medi Ambient i Canvi Climàtic, i Benestar Social de l’Ajuntament de Mislata han instal·lat contendores en forma de cor en diversos punts de la ciutat per a concentrar la recol·lecció d’aquests taps. Justament, Carlos Fernández Bielsa, alcalde de la localitat, ha sigut un dels primers a acostar-se al contenidor instal·lat a les portes de l’ajuntament i depositar una bossa plena de taps.



A l’alcalde mislatero s’han sumat María Luisa Martínez Mora, regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic, i Mercedes Caballero, regidora d’Urbanisme. Martínez Mora afirmava que amb aquesta “bonica iniciativa, que inaugurem en el dia de Sant Valentín, volem animar a la ciutadania a sumar-se, amb aquest simple gest, a col·laborar en campanyes solidàries, per a contribuir amb el reciclatge i el medi ambient i així reduir els costos del trasllat dels taps a les plantes de tractament”.

Aquesta campanya permetrà recuperar desenes de tones de plàstic, un dels residus que més problemes està generant en el medi ambient. A més, separant-los de la resta de residus s’assegura que el seu reciclatge s’use per a fabricar una àmplia gamma de productes: tubs, papereres o tanques. I és que, si els taps es tiren al contenidor groc (envasos) enroscats en la seua la seua botella, són reciclats juntament amb la resta de plàstics. En canvi, si es tiren al contenidor groc per separat, en quasi tots els casos culminen el seu recorregut en vertedores o incineradores.