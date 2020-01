Inma Olmeda González i Marina Sánchez García, nomenades fallera major i presidenta de ADISTO

Connect on Linked in

L’associació va celebrar una presentació fallera molt divertida amb música, moments emotius i molts aplaudiments

Els xics i xiques de ADISTO van viure el dissabte una vesprada fallera amb l’acte de la presentació; un moment molt emotiu i esperat, sobretot, per a les seues màximes representants de 2020. En l’acte, Inma Olmeda González va ser nomenada com a fallera major de l’associació i Marina Sánchez García, va ser nomenada presidenta, repetint per segon any consecutiu.

L’Aula de Cultura de la CAM va acollir aquest esdeveniment, que va comptar amb un photocall en el vestíbul perquè les falleres i fallers de l’associació pogueren fotografiar-se amb els seus amics i famílies. Seguidament, els xics i xiques de ADISTO van pujar a l’escenari per a esperar a la fallera major, Inma Olmeda, que va rebre la banda de la mà de la presidenta, Marina Sánchez.

L’alcalde Jesús Ros els va dedicar unes paraules a les dues protagonistes, que estaven molt emocionades. L’acte es va completar amb un espectacle per part de la falla Cronista Vicente Beguer Esteve.