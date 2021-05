InnovaPaiporta, el nou projecte wifi de Paiporta per a millorar la xarxa municipal

Print This Post

L’Ajuntament de Paiporta amplia la banda de la xarxa de l’edifici consistorial fins a un giga per a adaptar-se a les noves necessitats i fórmules de treball

La Regidoria d’Innovació de l’Ajuntament de Paiporta ha posat en marxa un nou projecte de xarxa wifi per a millorar la connexió a la xarxa a la casa consistorial. Es tracta d’InnovaPaiporta.

En paraules de la regidora d’Innovació, Mª Jesús López, “la millora en la connectivitat municipal, des de la infraestructura de la xarxa fins als equips o l’amplada de banda, és una realitat que no hem deixat d’anar millorant i en la qual continuarem treballant des d’Innovació, per mantenir a Paiporta al capdavant a la comarca en aquest camp”.

Fins a l’actualitat, l’Ajuntament ha estat utilitzant les comunicacions del projecte wifi de Diputació de València (SonaDipuWifi). Amb la situació extraordinària i les noves fórmules de treball que ha plantejat la Covid-19, s’ha ampliat i ha augmentat l’ús de dispositius electrònics no connectats a la xarxa principal, com ara portàtils i tauletes. A més, les reunions telemàtiques i les videoconferències també s’han convertit en el dia a dia de l’activitat municipal.

Així doncs, l’amplada de banda d’Internet proporcionada per Diputació necessitava una ampliació i millora. Amb aquest objectiu, des d’Innovació s’ha implantat un projecte wifi utilitzant les noves tecnologies del núvol. Amb InnovaPaiporta es possibilita la connexió wifi interna, per a personal treballador de l’Ajuntament, i també la connexió oberta, a través de la xarxa de convidats.

Per a aconseguir aquesta millora de connectivitat s’han instal·lat huit punts d’accés entre les diferents plantes de l’edifici consistorial, augmentant l’ampli de banda fins a un giga, el màxim que proporcionen actualment les companyies proveïdores d’aquests serveis. Aquest nou sistema permet centralitzar tota la informació de connectivitat, transferència de dades, comptes de correu usuari connectat, geolocalització, hores de connexió, sistemes operatius, etc.

Tota aquesta informació es gestiona a través del núvol. A més, des del departament d’Informàtica es fa un control i vigilància del correcte ús d’aquesta xarxa quant a transferència o descàrregues de dades.

Aquest sistema ofereix plenes garanties, ja que compleix amb els requeriments que marca l’Esquema Nacional de Seguretat. En aquest sentit, la plataforma està preparada per a facilitar dades de registre judicial en investigacions de Guàrdia Civil, de forma anònima i amb total protecció de dades de la resta de persones usuàries.

“El nostre objectiu és tindre un funcionament òptim de la xarxa i a poc a poc ampliant-la amb nous punts d’accés a la resta d’edificis municipals, com per exemple a l’Auditori, on ja s’està treballant, o el Poliesportiu”, ha conclòs López.