Interceptades 161 ocells silvestres en l’aeroport de Manises

Els ocells, procedents de l’Havana, viatjaven en les maletes del passatger

L’Agència Tributària i la Guàrdia Civil han intervingut, en l’Aeroport de Manises, 161 ocells silvestres que viatjaven en les maletes d’un passatger procedent de l’Havana.

Els fets es van descobrir després dels preceptius controls duaners realitzats en un vol procedent de Madrid, pels agents del Resguard Fiscal sota les directrius de la Dependència Regional de Duanes i *IIEE de l’Agència Tributària a València, a diversos passatgers que havien fet transbords procedents de tercers països.

Després de constatar els agents que el passatger, procedent de l’Havana, no havia realitzat cap declaració, es va procedir examinar el contingut de tot el seu equipatge a través de l’escàner, detectant-se en el seu interior la presència de diversos objectes que, per la seua naturalesa, podrien pertànyer a animals. Seguidament es va indicar a l’amo que efectuara l’obertura de l’equipatge. Els agents del Resguard Fiscal, després de comunicar-lo a l’Administrador de la Duana, van procedir a inspeccionar el contingut de les citades maletes en presència del seu propietari, comprovant que en el seu interior transportava ocells vius. En cadascuna de les dues maletes es trobaven quatre caixes, amb un total de 161 ocells silvestres, originàries de Sud-amèrica, en el seu interior. El passatger no va poder acreditar estar en possessió de la documentació necessària per a procedir a la seua lícita importació.

Donat la manera en què van viatjar els ocells, dins de les maletes depositades en el celler de l’avió, sense complir les mesures legals d’higiene i protecció per a transportar animals, en el moment del reconeixement de les mateixes pels agents ja es van trobar algunes d’elles mortes.

Els fets detectats podrien ser constitutius d’un delicte de maltractament animal i d’una infracció administrativa de contraban per importació d’espècimens de fauna i flora silvestres d’espècies recollides en el Conveni de Washington.

Els ocells han sigut depositades en el Centre d’Ocells Exòtics i Fauna Municipal de València.