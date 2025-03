Intercitrus arriba a un acord sobre promoció, pol·linització creuada i prevenció de plagues

Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana i l’Associació Valenciana d’Agricultors valoren de forma positiva els acords assolits per Intercitrus, l’Organització Interprofessional de la Taronja i la Mandarina.

Estos acords aborden matèries clau per al sector citrícola, com les campanyes de promoció de consum, l’establiment de mesures per evitar la pol·linització creuada o el desenvolupament de projectes d’investigació en matèria de sanitat vegetal.

Des de Federació es mostra satisfacció pel fet que la interprofessional haja sigut capaç de superar les diferències exhibides en el passat, que van motivar, en última instància, l’eixida de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya de l’organització.

Amb este acord, Intercitrus aconsegueix desbloquejar les negociacions dels últims anys i arribar a un consens per unanimitat entre els representants dels productors i comercialitzadors. El primer pas serà l’aprovació d’una extensió de norma que permeta aportar suficient finançament per a impulsar les múltiples iniciatives pactades amb la finalitat de beneficiar el conjunt del sector citrícola.

Segons els terminis previstos, la interprofessional espera que la campanya promocional de taronges i mandarines puga començar a partir de la pròxima temporada 2025/26. L’extensió de norma també afavorirà l’estudi de projectes d’I+D+i agrària, fent èmfasi en les mesures preventives de l’HLB, una malaltia sense cura que, si arribara a implantar-se a Europa, sentenciaria a mort bona part del sector citrícola en només una dècada.

Una altra proposta passa per la creació, a nivell nacional i per comunitats autònomes, d’un mapa de risc de pol·linització creuada i d’un mapa citrícola, els quals haurien de servir com a eina per a la presa de decisions. A partir de la campanya 2026/27, la interprofessional suggereix un pla de reconversió varietal citrícola, la prioritat del qual seria la reconversió voluntària de varietats híbrides pol·linitzants.

Des de Federació han recordat que la seua intenció sempre ha sigut la de mantindre un debat obert i constructiu amb Intercitrus en totes aquelles qüestions que puguen resultar beneficioses per al conjunt del sector. Asseguren que han manifestat públicament, en més d’una ocasió, que estarien disposats a tornar a la interprofessional si compleix amb els objectius per als quals va ser creada.