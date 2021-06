Intersindical Valenciana celebrarà el seu VI Congrés els dies 15, 16 i 17 d’octubre

Connect on Linked in

El Consell Confederal, màxim òrgan entre congressos, va decidir, el passat dissabte, la realització del seu VI Congrés durant els dies 15, 16 i 17 d’octubre de 2021. Aquest s’hauria d’haver fet durant el mes de febrer de 2021 però la situació sanitària, motivada per la pandèmia, va aconsellar ajornar-lo. Ara, amb la nova situació sanitària, s’ha considerat que es pot fer garantint la màxima seguretat per a totes les persones assistents, així com per establir un procés de debat precongressual real que siga veritablement participatiu de les persones afiliades als diferents sindicats confederats.

En el Congrés participaran delegades i delegats dels sindicats que hi formen part, així com els membres del Secretariat Confederal. En aquest es debatrà l’informe del del Secretariat Confederal i les ponències d’Organització i Estatuts i Determinació d’Àmbits, Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient, Administració i Finances, Intersindical Dones i Internacional. També es triaran els membres del Secretariat Confederal, de la Comissió de Garanties i Conflictes i de la Comissió de Control Administratiu.

En el procés precongressual es realitzaran tota una sèrie d’assemblees per informar i debatre sobre els documents congressuals en les que l’afiliació, 21.913 persones a data 31 de desembre de 2021, participarà en els treballs activament, de forma que la seua opinió serà valorada i tinguda en compte per aconseguir la seua implicació amb l’organització sorgida del Congrés i amb el futur treball sindical quotidià, que ens ha de permetre superar la situació actual de la sindèmia, erigint-nos en referent sindical a tots els àmbits laborals i en un instrument útil per a la classe treballadora.