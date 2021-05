Intersindical Valenciana compleix 19 anys

El Sindicat celebra, l’11 de maig, el 19é aniversari del seu Congrés Constituent que va tindre lloc a l’IES Benlliure amb la presència de 300 delegades i delegats que representaven els tres sindicats impulsors de la nova confederació sindical valenciana. Enguany, la commemoració de la constitució de la Intersindical Valenciana es farà sota el lema “Ara, més Intersindical” amb una campanya a les xarxes socials per la situació de la pandèmia sanitària.

Després de 19 anys, Intersindical Valenciana està formada per 11 sindicats, té 659 delegades i delegats i 21.913 persones afiliades, a data de 31 de desembre de 2020. Un creixement constant, un 5,57% al 2020, de persones afiliades i de delegades i delegats, així com de noves seccions sindicals al sector públic i privat.

Intersindical Valenciana és una confederació sindical de classe, valenciana, feminista, socipolítica, ecologista, reividicativa, internacionalista, que es caracteritza pel seu funcionament assembleari, democràtic, horitzontal i cooperatiu i la seua pluralitat i autonomia. El sindicats que hi formen part actualment són:

– STEPV (ensenyament)

– STAS (administracions i serveis públics)

– Intersindical Salut (sanitat)

– STM (metall)

– STICS (Indústria, comerç i serveis)

– Sindicat Ferroviari (transport ferroviari i empreses auxiliars)

– CAT-PV (Col·lectiu Autònom de Treballadores i Treballadors del País Valencià) (administració de l’estat)

– Sindicat de Treballadors per la Unitat de Classe – TUC (transport urbà València ciutat)

– Organització Sindical Unitària de Treballadores i Treballadors – OSUT (àmbit privat de les comarques de Castelló).

– Intersindical Jove

– Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades

A més, Intersindical Valenciana s’estructura en diverses àrees de treball entre les quals estan: Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient, Organització, Administració i Finances, Publicacions, Formació, Moviments Socials, Serveis Jurídics o Polítiques Socials. També existeixen estructures com: Intersindical Cultura, Intersindical Solidària, Intersindical Inclusiva, Intersindical Dones, Intersindical LGTB+ o l’ Escola Sindical de Formació Melchor Botella.

En aquesta data, Intersindical Valenciana vol posar en valor la feina del moviment sindical en temps de pandèmia, de les delegades i delegats sindicals, que han estat treballant de valent per fer front als efectes de la COVID-19 als centres de treball. Per al Sindicat, l’organització de les treballadores i treballadors és necessària per frenar els atacs als drets laborals i per millorar les condicions de treball, un fet que s’ha aguditzat al llarg del darrer any. És per això que treballa i treballarà per evitar que els efectes tornen a recaure sobre les treballadores i treballadors, com va passar a la crisi de 2008, i per exigir que la reconstrucció servesca per transformar les relacions laborals i per millorar les condicions laborals i socials.

Finalment, Intersindical Valenciana aposta per donar un impuls al seu creixement organitzatiu i per augmentar la seua implantació en tots els sectors del món laboral, especialment en el sector privat, i també territorialment al llarg del País Valencià. És per això que fa una crida a les treballadores i treballadors, siga quina siga la seua situació administrativa, a sumar-se al nostre projecte sindical, que representa un sindicalisme jove però amb història i experiència, participatiu, democràtic, plural, vinculat al territori, sense dependències de cap tipus, autofinançat, i on les decisions es prenen col·lectivament per les persones que conformen el sindicat.