Intersindical Valenciana dóna la subvenció a sindicats a projectes d’investigació sobre la COVID-19

Hui, ha tingut lloc l’acte formal d’entrega a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) de la donació de 69.440 euros de la Intersindical Valenciana per a continuar investigant sobre el virus SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19.

Per a Intersindical Valenciana suposa una gran satisfacció contribuir amb aquesta aportació a la investigació sanitària de la malaltia COVID-19 que tant ens ha castigat en els darrers mesos; no sols pel que suposa en termes de vides i tragèdies humanes, sinó també per les conseqüències socials que encara ocasiona. Pensem que la millor manera de contribuir a la millora del benestar de la classe treballadora i del poble valencià lluitant contra la pandèmia, és apostar per la investigació sanitària; doncs, com ha quedat demostrat ha estat l’eina més útil per al control de la malaltia.

El procés per a fer efectiva la donació, malauradament, ha estat més llarg del que hauríem desitjat, perquè el procediment administratiu per a la concessió de les subvencions és llarg i complex. L’any passat, quan la sang se’ns quedava glaçada amb les xifres de contagis i de defuncions de la primera onada de la pandèmia, decidírem que la Intersindical Valenciana no podia mantenir-se al marge de la crisi sanitària i social. A més de fer arribar a la Generalitat la nostra predisposició a contribuir amb el nostre treball en tot allò que s’estimés necessari, acordàrem destinar la nostra subvenció a projectes socials o sanitaris per tal de pal·liar, dintre de les nostres possibilitats, els efectes de la pandèmia i, de pas, no carregar la hisenda de la Generalitat amb despeses que no eren, en eixe moment, essencials. Hi havia, i encara perduren, unes altres prioritats. La Generalitat no va acceptar la nostra renúncia a aquesta subvenció, tampoc suspendre la línia pressupostària destinada a les organitzacions sindicals. Aquest fet va suposar que buscàrem una altra via per destinar la totalitat de la subvenció a projectes sanitaris o socials.

Ara, per fi, pot ser una realitat amb la donació a FISABIO d’una quantitat que coincideix amb l’import de la subvenció rebuda per la Intersindical Valenciana de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en concepte d’ajudes a les organitzacions sindicals de l’exercici 2020.

Sabem que es tracta d’una quantitat modesta i insuficient que no deixa de ser un granet de sorra davant les necessitats que requereix la investigació i la lluita contra la covid-19; sabem també, però, que sumant-s’hi molts es pot aconseguir. És per això que esperem que administracions, institucions, entitats i particulars se sumen al projecte comú d’acabar amb aquesta xacra social i sanitària que suposa la pandèmia.

És una responsabilitat que recau sobre totes i tots i que Intersindical Valenciana assumeix amb orgull, en tant que suposa poder ser més útils als valencians i valencianes i, especialment, a aquells i aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat, perquè, en definitiva, la pandèmia sí entén de classes socials.