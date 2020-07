Intersindical Valenciana es concentra a l’Ajuntament de Mislata

Connect on Linked in

L’alcalde de Mislata i vicepresident de la Diputació de València es nega a reunir-se amb una representació del Sindicat

Aquest matí, a les 11 hores, unes cinquanta delegades i delegats de la Intersindical Valenciana s’han concentrat a les portes del consistori de Mislata per protestar davant la decisió de l’Ajuntament, presidit per Carlos Fernández Bielsa, d’amortitzar tres places de personal interí, en frau de llei, que sumen, entre totes tres, 55 anys de serveis.

Al mateix temps, han protestat davant el que es considera un atac a la llibertat sindical, donat que una de les persones acomiadades és delegat de prevenció i Portaveu d’Intersindical Valenciana a la Mesa de Negociació de l’Ajuntament de Mislata.

Intersindical Valenciana havia demanat una entrevista amb l’Ajuntament per demanar la revocació de l’Acord de la Mesa de Negociació subscrit per la corporació i els sindicats UGT i CSIF. Una entrevista que no ha tingut lloc en negar-se l’Ajuntament a mantindre-la. Per a la Intersindical Valenciana és molt lamentable que l’Alcalde practique aquestes actituds tan allunyades del necessari diàleg i consens que hauria de presidir la negociació col·lectiva, més en aquest moment tan complicat que travessa la societat valenciana i davant d’un sindicat amb representació a l’Ajuntament. La manca de cultura democràtica del màxim responsable de l’Ajuntament ha quedat en evidència amb les seues actuacions en amortitzar tres llocs de treball, atacar el dret a la llibertat sindical i negar-se a reunir-se amb el sindicat.

Finalment, Intersindical Valenciana adverteix que continuarà defensant els drets de les persones cessades i del seu portaveu a l’Ajuntament. Una defensa que farà per totes les vies al seu abast.