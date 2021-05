Intersindical Valenciana se suma a les mobilitzacions dels pensionistes

Connect on Linked in

La Coordinadora Valenciana per la defensa el sistema públic de pensions ha convocat una jornada de mobilització per al proper 29 de maig per defensar les pensions públiques i exigir una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. Aquesta, que s’emmarca en la jornada de lluita estatal que convoca la COESPE, moviment unitari que agrupa als col·lectius de pensionistes de l’estat, pretén forçar el govern espanyol a complir els seus compromisos electorals per blindar les pensions públiques i de derogar les reformes de les pensions de 2011 i 2013, en compte plegar-se als interessos de les elits econòmiques que volen privatitzar-les. Les contínues declaracions del ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, són força preocupants en anar en aquest sentit en proposar: l’augment de l’edat de jubilació, les diverses fòrmules per la seua revalorització que suposaran una pèrdua de poder adquisitiu de les pensionistes o l’estímul a les pensions privades d’empresa.

Intersindical Valenciana dóna suport a les mobilitzacions de la Coordinadora Valenciana i de la COESPE per al proper dissabte 29 de maig, com ha fet amb totes les convocatòries anteriors, i fa una crida a les persones afiliades i simpatitzants, les treballadores i treballadors, siga quina siga la seua situació laboral, la joventut, i a tota la societat valenciana a participar activament en aquesta jornada de lluita i en el moviment unitari en defensa de les pensions públiques dignes.

Les reivindicacions de la Intersindical Valenciana es concreten en:

• Eliminació de la bretxa de gènere en les pensions.

• Garantir per llei la revalorització de les pensions d’acord a l’IPC real i anual.

• Pensió mínima igual a salari mínim i aquest equivalent al 60% del salari mitjà com estableix la Carta Social Europea.

• Derogació de les reformes de pensions de 2011 i 2013.

• Derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012.

• Auditoria dels comptes de la Seguretat Social per a determinar la magnitud el saqueig per despeses impròpies i procedir a la seva compensació a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

• Eliminació de coeficients reductors en jubilacions anticipades. 100% de la pensió amb un mínim de 40 anys cotitzats i 60 anys d’edat.

• Supressió dels beneficis fiscals a plans privats de pensions, d’empresa i EPSVs.

Les mobilitzacions convocades són:

Ontinyent. Divendres 28 de maig. Manifestació. Plaça Ajuntament. 11.30 hores

Alacant. Dissabte 29 de maig. Concentració. Plaça de la Muntanyeta, 19:00 hores

Elda-Petrer. Dissabte 29 de maig. Concentració. Plaça Castelar (Elda). 12:00 hores

Torrevella. Dissabte 29 de maig. Concentració. Homes del Mar (passeig Juan Aparicio). 12:00 hores

València. Dissabte 29 de maig. Manifestació. Plaça Sant Agustí. 12:00 hores