Intervenció del Consorci de Bombers de València a un incendi forestal a Rafelguaraf

València, 07 d’agost de 2021. El Consorci Provincial de Bombers de València està intervenint a un incendi forestal a la localitat de Rafelguaraf (València), declarat a les 16:13 de la vesprada d’este dissabte. El Consorci hi ha mobilitzat fins allí un ampli dispositiu, i està dirigint les tasques d’extinció des del Lloc de Comandament instal·lat a Rafelguaraf.

Fins allí el Consorci ha mobilitzat un dispositiu amb set dotacions de bombers del Consorci, diversos comandaments del Consorci, entre ells un tècnic forestal i un coordinador forestal, onze brigades de Diputació, cinc unitats de bombers forestals de Generalitat, i un total d’onze mitjans aeris mobilitzats, entre mitjans aeris de Generalitat i del Ministeri. El Consorci està dirigint les tasques de tot este dispositiu.

Per precaució, s’hi han hagut de desallotjar dues urbanitzacions, una a Rafelguaraf i una altra a Barxeta.

A última hora del dissabte es segueix treballant en la seua extinció. De forma paral·lela el Consorci ha estat treballant en altres incendis de vegetació i forestals, algun d’ells encara actiu, com un prop d’una urbanització de Chiva, on treballen quatre dotacions de bombers del Consorci, un mitjà aeri i diverses unitats de bombers forestals de Generalitat.

Cal recordar que la jornada del dissabte ha estat caracteritzada per l’Alerta 3 per risc extrem d’incendis forestals, amb forts vents de ponent i altes temperatures. En prevenció, el Consorci ja havia activat un dispositiu especial per Alerta 3 per a tota la jornada, que ha inclòs un reforç de especial dels parcs de bombers professionals, dels bombers voluntaris, personal de comandament, així com personal de sala del Centre de Comunicació i Control.