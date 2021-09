Investigadors de la Politècnica de València lideren una “revolució” en el cultiu de l’albergínia

Connect on Linked in

El projecte EggPreBreed, coordinat per l’Institut COMAV-UPV, estableix les bases per a aconseguir noves varietats d’albergínia més resistents al canvi climàtic, a condicions extremes de temperatura, sequera i salinitat, malalties i plagues.

Forma part de la iniciativa global ‘Adaptant l’Agricultura al Canvi Climàtic: Recol·lectant, Protegint i Preparant els Parents Silvestres dels Cultius’, coordinada pel Global Crop Diversity Trust i finançada pel Govern de Noruega.

Un equip de l’Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana (COMAV) de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha liderat durant els últims huit anys un projecte internacional els resultats del qual estableixen les bases per a una revolució en el cultiu de l’albergínia. EggPreBreed –així es titula el projecte- ajudarà a aconseguir noves varietats més resistents al canvi climàtic, a condicions extremes de temperatura, sequera i salinitat, així com a malalties (per exemple, marchitez bacteriana) i plagues (àcars i mosques blanques) que afecten aquest cultiu.

L’equip de la UPV ha aconseguit ampliar la base genètica i identificat nous materials amb alt potencial per a transformar la producció d’albergínia. “Aquests materials representen una revolució i facilitaran la vida dels productors d’albergínies a tot el món, per a obtindre noves varietats amb unes característiques fins ara desconegudes”, assegura Jaime Prohens, líder del projecte EggPrebreed.

L’equip del COMAV-UPV, al costat d’experts de la Universitat de Peradeniya (Sri Lanka), la Universitat Félix Houphouët-Boigny (Costa d’Ivori), el World Vegetable Centre (Taiwan) i diverses empreses de llavors va avaluar el potencial, per a l’obtenció de les noves varietats, de parents silvestres de l’albergínia que abans d’aquest projecte a penes s’havien utilitzat en els programes de millora i creuament. L’objectiu: ampliar la base genètica i desenvolupar materials resilients més ben adaptats al canvi climàtic.

Aquest treball va permetre identificar materials genètics de potencial interés no sols per l’adaptació al canvi climàtic, sinó també per a fer front a alguns dels principals problemes actuals de l’albergínia, com el pansiment bacterià, els nematodes i plagues com la mosca blanca i l’aranya roja.

“Avaluem la resposta d’aquests materials tant en condicions reals de cultiu, com imitant l’estrés que pot originar en el cultiu el canvi climàtic, la qual cosa va ser tot un desafiament. A més, cultivem les noves varietats experimentals en àrees seques a Sri Lanka i Costa d’Ivori, així com en parcel·les infestades en camps de Taiwan, Sri Lanka, Camerun i Egipte per a conéixer la seua resposta enfront de la marchitez bacteriana i nematodes, així com en terrenys afectats per salinitat”, explica Jaime Prohens. I els resultats van ser molt positius.

En total, els investigadors de la UPV han obtingut més de 200 híbrids i línies diferents a partir de l’encreuament entre varietats autòctones d’albergínia i diferents espècies silvestres procedents d’Àfrica, Orient Mitjà, el sud-est asiàtic i Amèrica.

Més enllà de les expectatives inicials

Entre els seus resultats, l’equip del COMAV destaca els obtinguts amb materials de introgresión amb espècies silvestres que creixen en condicions desèrtiques extremes, com a S. incanum, o aquells que són resultat del creuament amb la mala herba invasora S. elaeagnifolium, una espècie d’origen americà que és molt tolerant a la sequera.

“Per primera vegada, s’han obtingut materials de retrocruzamiento entre albergínia, un cultiu natiu del Vell Món, amb una espècie d’origen americà, la qual cosa representa un gran avanç en el millorament d’aquest cultiu que obri als productors l’accés a un nou patrimoni genètic completament inexplorat. El fet que poguérem obtindre híbrids i retrocruces amb una espècie que evolutivament es va separar de l’albergínia fa quasi set milions d’anys és una gesta extraordinària”, afig l’investigador del COMAV-UPV.

“Els resultats són especialment útils per als qui treballen en la millora genètica dels cultius; posa els fonaments per a revolucionar la producció d’aquest cultiu, catalogat com un dels 35 més importants per a la seguretat alimentària mundial, obrint la via a l’obtenció d’aqueixes noves varietats que responguen als desafiaments del canvi climàtic i altres enemics naturals”, indica Jaime Prohens,

EggPrebreed forma part de la iniciativa global ‘Adaptant l’Agricultura al Canvi Climàtic: Col·leccionant, Protegint i Preparant els Parents Silvestres’, coordinada pel Global Crop Diversity Trust i finançada pel Govern de Noruega.

“Amb aquest projecte, l’equip de la UPV, juntament amb les altres institucions participants, estan proporcionant als mejoradores i agricultors d’albergínia de tot el món un nou conjunt de línies i varietats altament diversos que inclouen variació genètica que fins ara no havia sigut utilitzable. Les oportunitats que sorgiran d’aquests materials són innombrables”, remarca Benjamin Kilian, Coordinador de Projectes d’Espècies Silvestres Relacionades amb els Cultius (CWR) del Crop Trust. Així mateix, Kilian conclou que “aquest projecte exemplifica el treball dur, dedicació i resultats meravellosos resultants de tot l’esforç de pre-millora que des del Crop Trust hem tingut l’honor de secundar a través del Projecte CWR”.