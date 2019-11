Investigadors, empreses i inversors del sector biotecnològic es reuneixen en el Parc Científic dins el marc del Fòrum Innotransfer

Connect on Linked in

Aquest divendres 29 de novembre el Parc Científic de la Universitat de València acull el Fòrum Innotransfer. Organitzat per la Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV), la trobada està destinada a presentar les últimes solucions biotecnològiques en camps molt diversos i fomentar el networking entre grups de recerca, empreses i inversors del sector.

Fomentar el networking biotecnològic entre grups d’investigació de les cinc universitats públiques valencianes, empreses espanyoles del sector i inversors especialitzats és l’objectiu del fòrum Innotransfer, que organitza la Xarxa de Parcs Científics Valencians al Parc Científic de la Universitat de València amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

La trobada, que començarà a les 10:00h a l’Auditori Marie Curie, comptarà amb la ponència de Daniel Ramón, vicepresident d’I+D en Nutrició i Salut d’ADM Biopolis i vicepresident 3r de l’Associació Espanyola de Bioempreses (ASEBIO). A més dels reptes i desafiaments del sector per a les pròximes dècades, Ramón desgranarà la singularitat del conveni de col·laboració que manté aquesta companyia amb l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio, UV-CSIC), tots dos situats en el Parc Científic de la Universitat de València.

Al llarg de la jornada, es presentaran les recerques i/o desenvolupaments que duen a terme diferents grups d’investigació de les universitats valencianes i empreses del sector. Intervindran l’Institut Multidisciplinari per a l’Estudi del Mitjà de la Universitat d’Alacant, l’Institut d’Investigació, Desenvolupament i Innovació en Biotecnologia Sanitària d’Elx (IDiBE) de la Universitat Miguel Hernández, l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes de la Universitat Politècnica de València, el Grup d’I+D Biotecnologia i Biologia Sintètica de la Universitat de València i el grup Bioinspired Supramolecular Chemistry and Materials (BIOSUPRAMAT) de la Universitat Jaume I de Castelló. Per part de les empreses biotech instal·lades dins l’entorn de la rePCV, hi participaran Glen Biotech, Bioithas, Oscillum, Iberogen, EpiDisease, Seqplexing, Binartis Genomics, Tesoro Imaging i Biotica.

L’encontre finalitzarà amb un espai dedicat a fomentar la xarxa de contactes entre participants, assistents i inversors especialitzats en biotecnologia. Les inscripcions es poden realitzar a través a través de la web d’Innotransfer.