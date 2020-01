Investiguen la ciclosporina per al tractament extern de la psoriasi i la dermatitis atòpica

Connect on Linked in

Un equip investigador de la Universitat, DrugBiOp, coordinat per les professores Teresa Mª Garrigues i Ana Melero (Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia), ha estudiat la penetració en la pell de la ciclosporina A (CyA), un principi actiu compost per onze aminoàcids i que té propietats immunosupressores. La psoriasi i la dermatitis atòpica són dos malalties inflamatòries cròniques relacionades amb el sistema immunitari i que necessiten que es desenvolupen tractaments més fàcils d’administrar, menys costosos econòmicament, més efectius i menys tòxics.

La investigadora principal del projecte finançat per la Conselleria (GV2015-054), Ana Melero, explica que han dissenyat “unes vesícules lipídiques ultraflexibles que són capaces d’administrar a través de la pell un pèptid de xicoteta grandària, que és la ciclosporina. És un fàrmac immunosupressor que de moment sols es podia administrar per via oral o injectar-se, perquè les seues dimensions elevades fan impossible administrar-lo a través de la pell”.

En la investigació, on també participen els estudiants Adrián Sala, de treball de fi de grau; William Tapia-Ramírez de màster; i Juan José Carreras, i Antonio Guilot García, de doctorat, han preparat i caracteritzat vesícules lipídiques estables, com són els liposomes, transferomes i etosomes, i s’ha avaluat la seua penetració en la pell. “Si s’utilitzen els nostres nanotransportadors, es pot aplicar de forma tòpica sobre la pell danyada perquè s’absorbeix fins les capes de la pell afectada de forma local, sense distribuir-se per tot l’organisme”, afirma Melero.

Segons proposa l’equip investigador, l’administració tòpica és més fàcil d’aplicar i permet reduir la dosi i els riscos d’infecció i altres efectes greus associats a la distribució del fàrmac per tot el cos. “La novetat és que permet l’absorció d’un fàrmac de grandària superior a l’habitual a través de la pell i obri una via d’administració d’altres substàncies amb fins terapèutics, diagnòstics o inclús de vacunació a través de la pell intacta, sense que s’haja d’injectar”, apunta la investigadora. El que pretén aquest treball és obrir la possibilitat d’utilitzar la ciclosporina A de forma tòpica, directament sobre la pell i com a alternativa a les actuals rutes orals o parenterals.

La ciclosporina A

La ciclosporina A és un medicament que s’utilitza des de 1997 de forma oral per a tractar malalties com la psoriasi i la dermatitis atòpica. Dues malalties inflamatòries cròniques relacionades amb el sistema immunitari i que necessiten que es desenvolupen tractaments més fàcils d’administrar, menys costosos econòmicament, més efectius i menys tòxics. En ser un potent immunosupressor, deprimeix el sistema immune del pacient i els seus efectes secundaris i el risc d’ús per via sistèmica són molt elevats, és per això que es dóna en pacients greus i que no responen a altres teràpies.