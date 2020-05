Connect on Linked in

Investiguen nous tractaments respectuosos amb el medi ambient contra les malalties fúngiques de la fusta de la vinya

La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, Aquactiva Solutions i la Unió de Llauradors i Ramaders investiguen un nou tractament contra les malalties fúngiques de la fusta de la vinya, dins del projecte Aqua-Vid, finançat per la Unió Europea i la Generalitat Valenciana. L’estudi pretén, mitjançant una tecnologia innovadora d’electròlisi de membrana, millorar la qualitat fitosanitària del material vegetal en viver i, en vinya, un tractament per a protegir les ferides després de la poda.

Les malalties fúngiques de la fusta de la vinya s’han convertit en un greu problema d’aquest cultiu que causa importants pèrdues de producció. Els diferents fongs que provoquen aquestes malalties generen símptomes semblants en les vinyes, com l’alteració interna de la fusta per necrosi i/o podridura seca, la reducció del desenvolupament i el vigor, brotades raquítiques, l’absència o el retard en la brotada i un decaïment general que pot acabar amb la mort de la planta.

Les mesures habituals per lluitar contra aquestes patologies se centren en la prevenció, com utilitzar material vegetal d’alta qualitat fitosanitària per a l’establiment de noves vinyes o la desinfestació prèvia del terreny. També no realitzar una plantació durant diversos anys en sòls de vinya i eliminar així qualsevol resta vegetal del cultiu anterior; i aplicar fungicides o agents de biocontrol autoritzats per a protegir les ferides de poda. No obstant això, la disponibilitat de productes autoritzats per al control dels fongs de la fusta és molt limitada.

En el projecte Aqua-Vid s’utilitza la tecnologia Aquactiva, efectiva per a lluitar contra la infecció causada per fongs. Utilitza components senzills com aigua, sal i electricitat, a través d’un procés d’electròlisi de membrana que permet una producció in-situ del biocida a molt baix cost. Amb aquests elements es genera un agent oxidant potent capaç d’atacar i eliminar els patògens, i que suposa una alternativa a altres tecnologies de desinfecció.

La tecnologia Aquactiva és un procés natural, ja que imita el sistema immunitari humà, i reprodueix un agent oxidant similar al produït pels glòbuls blancs, fet que li dóna la propietat de ser totalment innocu per a l’ésser humà i el medi ambient.