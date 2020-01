Iris Richart guanya el primer premi d’il·lustració d’Antella que recorda a Jaime Arcos Requena

Connect on Linked in

La il·lustració digital titulada “El mur” d’Iris Richart García ha resultat la guanyadora de la primera edició del Premi d’Il·lustració Jaime Arcos Requena, convocat per l’Associació Cultural CILIM d’Antella i que pretén dignificar socialment la imatge dels malalts mentals en general i dels que pateixen esquizofrènia en particular, a través de la persona de Jaime Arcos Requena, que va saber acabar els estudis de disseny i realitzar obres plàstiques i d’il·lustració, sobreposant-se a la seua greu malaltia. L’obra d’Iris Richart García, natural d’Antella, gaudeix de referències a Magritte i Dalí i està connectada a la reivindicació de les malalties mentals. L’acte de lliurament dels premis es va celebrar al Palauet d’Aiora, a la ciutat de València i va comptar amb l’actuació de Lluís Vicent.

En la inauguració de l’exposició estigueren presents familiars d’Arcos i els membres del jurat artístic, integrat per Anna Pérez, Carles Alòs i Abel Dávila, així com també la directora de la Universitat Popular, Eva Such. El premi, que té caràcter de continuïtat, vol ser un crit contra la invisibilitat i l’ostracisme envers aquestes persones malaltes. Una demanda perquè les institucions hi destinen més recursos públics a fi de proporcionar-los una atenció psicològica i psiquiàtrica més sovintejades en el temps, que els permeta una qualitat de vida digna. També busca ressaltar la importància i la necessitat que té, per a aquests ciutadans i ciutadanes, de poder demostrar-li a la societat les seues capacitats, distintes en cada cas, però que els ajuden a créixer, i a ser reconeguts en la comunitat de manera plena. Richart s’endú un premi únic de 500 euros i una estatueta d’una il·lustració de Jaime Arcos Requena.



