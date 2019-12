Isabel Bonig adverteix que el PPCV “continuarà plantant cara a la implantació del nacionalisme en la Comunitat”

Connect on Linked in

· La Presidenta del PPCV lamenta a Castelló que “Puig estiga més prop de les tesis del PSC d’Iceta que del PSOE d’Extremadura en el seu procés de catalanización de la societat valenciana”

· “L’esquerra només vol l’enfrontament entre bàndols i el PP té la responsabilitat de garantir la convivència”

La Presidenta del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha advertit el “el PPCV continuarà plantant cara a la implantació del nacionalisme en la Comunitat que pretenen PSPV i Compromís”. Bonig ha participat aquest matí a Castelló en un esmorzar amb interventors i apoderats del PP juntament amb el president del PP català Alejandro Fernández i el de la província de Castelló Miguel Barrachina. Isabel Bonig ha acusat el PSPV de Puig de “estar sempre més prop de les tesis del PSC d’Iceta que del PSOE d’Extremadura, Andalusia o Castella-la Manxa.

Ací, amb els nacionalistes de Compromís i ara amb Podemos, volen la catalanización d’aquesta societat. Van començar igual que a Catalunya fa vint anys: controlant els mitjans de comunicació, creant un embull de societat civil al servei del projecte Fem Pais, i amb l’educació. I el PP ha sigut l’únic partit que des del primer moment va plantar batalla a aqueix projecte polític de submissió, de pensament únic i de prendre les aules públiques valencianes. Per això vam defensar la llibertat en els tribunals”. La presidenta regional del PPCV ha recordat que “qui ha aconseguit que el TSJCV pare el projecte d’immersió lingüística ha sigut el PP. Al principi vam estar molt sols, ara s’han unit uns altres, però la llibertat dels pares a l’hora de triar llengua i el tipus d’educació que volen per als seus fills està per damunt de qualsevol posicionament ideològic”. La presidenta popular ha explicat que “aquesta terra sempre ha defensat bones relacions amb les comunitats veïnes, que volem conviure i compartir amb la resta d’Espanya.

Però volem ser nosaltres mateixos i sentir-nos part d’un projecte comú que és Espanya. La voluntat de continuar junts construint és el que és un país. És molt fàcil destruir però costa molt construir. El PP és un partit que quan ha governat ha creat. Ara només coneixem moltes paraules però amb fets es carreguen les coses, com l’Hospital Provincial de Castelló, per exemple”. Isabel Bonig ha advertit que “el PP va continuar plantant cara al nacionalisme i al PSPV en aqueix procés de catalanización, i defensant un projecte de futur en el cap tothom”.

Finalment, la responsable popular ha assenyalat que “en el PP hem de recuperar la nostra essència i ser molt fermes en la defensa de les nostres conviccions i dels nostres principis. Hi ha un projecte per a trencar el que tant ens va costar a nosaltres i als nostres avantpassats que van ser exemple de consens i convivència per a buscar un futur de democràcia entre tots. Volen destruir tot això. Només volen l’enfrontament, entre esquerra i dreta, entre bàndols, entre castellanoparlants i valencianoparlantes, entre gent d’interior i gent de la costa. Només saben enfrontar. I el PP té davant sí el major repte històric dels últims anys: fer que continue vigent i defensar aqueix llegat de tanta gent que va ser capaç d’asseure’s en una taula per a conviure”