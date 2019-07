Iseo & Dodosound, Auxili i Roba Estesa en els Concerts de Vivers de València

El duet navarrés presentarà el seu nou treball, Same Love

La formació d’Ontinyent ha anunciat una parada temporal en 2020

Les catalanes faran que el públic balle i reflexione amb les seues cançons

Els sons jamaicans, mestissos i festius seran els grans protagonistes de la nit de demà dissabte, 20 de juliol, en els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València gràcies a tres grups de diferents procedències. Així, els navarresos Iseo & Dodosound oferiran la seua música electrònica fonamentada en el reggae i el dub. D’altra banda, des d’Ontinyent, Auxili arribarà als Jardins del Real en el marc de la seua gira d’estiu i abans d’agafar-se un descans temporal durant el 2020. Finalment, la formació Roba Estesa, del Camp de Tarragona, brindarà la seua barreja de folk i ritmes urbans amb lletres feministes.



La cantant Leire Villanueva i el productor Alberto García van encetar la seua col·laboració artística en 2014 sota el nom d’Iseo & Dodosound. La veu d’ella, que ja s’havia pogut escoltar en un projecte en solitari, i la taula de mescles d’ell, entrenada en el rap i les bases electròniques, van trobar un punt d’unió en la música jamaicana. Els dos van començar a compondre temes basats en el reggae i el dub, un gènere de cadències hipnòtiques que empra totes les potencialitats de la tecnologia. Després de treballar en deu cançons, el duet va publicar Cat Platoon (2015), un àlbum que els va situar entre els projectes capdavanters de l’escena musical underground.



Si amb el primer disc van recórrer centenars de kilòmetres, la seua eclosió definitiva es va produir amb Roots in the Air (2017), on es troben temes com “Digital Shoots”, “Vampire” o “Lost City”. Ara presenten la mixtape Same Love, on recullen cançons anteriors (com “Dame” i “Chan Chan”, les seues primeres lletres en castellà), composicions noves (“My Art on the Market”, “Same Love”) i una gravació en directe (“Txoria Txori”, cantada en èuscar). En aquesta ocasió, Iseo & Dodosound estaran acompanyats per The Mousehunters, una completa secció de metalls que proporciona un plus d’energia i vitalitat a alguns dels temes de la banda.



Per un altre costat, Auxili és un dels grans referents autòctons de la música d’arrel jamaicana. Les seues composicions s’estructuren al voltant del reggae, però incorporen pinzellades d’ska, ragga i rap, entre d’altres estils. Aquest còctel es pot escoltar en els discos Dolç atac (2015) i Instants cremant(Propaganda pel fet, 2016). El seu tercer àlbum, Tresors (Propaganda pel fet), es va publicar en març del 2018. El seu repertori conté les lletres més compromeses del grup. D’aquesta manera, denuncien els fonaments d’una societat que consideren injusta, posen noms i cognoms a la corrupció política i alerten sobre el creixement del feixisme i la repressió. Musicalment, va suposar la incorporació definitiva dels sintetitzadors i els efectes digitals. Aquesta combinació els va valdre el guardó a millor disc de mestissatge dels Premis Ovidi 2018. Auxili ha anunciat una aturada temporal en 2020. Per eixe motiu, el concert als Jardins del Real serà una de les últimes oportunitats de veure’ls al Cap i Casal abans del mencionat parèntesi.



Roba Estesa és un grup nascut en 2011 format per vuit dones unides per les ganes de fer música i canviar el món. La seua proposta es basa en la fusió del folk, la rumba, els ritmes tradicionals i les cançons d’autora. Elles mateixes han batejat eixa barreja amb el nom de “folkcalentó”. Per tal d’aconseguir eixe so tan particular fan servir instruments com el violoncel, l’acordió diatònic i el violí, així com el baix, les guitarres i la bateria. A més, les seues actuacions també es poden seguir en llengua de signes. Així mateix, cal assenyalar el seu compromís feminista i reivindiquen gaudir l’oci des de la visibilització i l’apoderament. Al llarg de la seua trajectòria han editat dos discos: Descalces (Coopula Records, 2016) i Desglaç (Coopula Records, 2018). Roba Estesa oferirà un espectacle global, amb una forta càrrega performativa i transformadora.



Entrades a la venda

Les localitats per a les actuacions d’Iseo & Dodosound, Auxili i Roba Estesa en els Concerts de Vivers de València es poden adquirir en la web oficial del festival: www.concertsdevivers.com. El preu dels tiquets és de 22 euros més despeses de gestió.



Les taquilles es posaran en funcionament a les 18:30, mentre que les portes del recinte s’obriran a les 19:30. Els horaris previstos per als directes són els següents: Roba Estesa, 21:00; Auxili, 22:00; Iseo & Dodosound with the Mousehunters, 23:30.



Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb la col·laboració de l’Associació de Promotors de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel.