ISTOBAL obri una filial a la Xina amb planta de producció

Connect on Linked in

Situada a 80 km de Shanghái i amb 10.000 m² per a l’assemblatge final d’equips de rentada per a cotxes i vehicles industrials, proveirà a tot el mercat xinés.

ISTOBAL preveu augmentar un 50% la seua facturació a la Xina enguany.

El Grup col·labora amb Sinopec, una de les principals companyies de petroli del país, que ja disposa de 60 màquines de ISTOBAL en la seua xarxa d’estacions de servei.

ISTOBAL, grup espanyol líder en solucions de rentada i cura per a l’automoció, impulsa el seu pla d’expansió internacional i obri una filial a la Xina, en el comtat de Jiashan (província de Zhejiang), amb planta de producció per a l’assemblatge final d’equips de rentada al “Xina Guigu Science Park”. A més, la filial disposa d’oficines comercials en *Shanghái (Hongqiao).

Amb aquesta operació, el Grup ISTOBAL compta amb deu filials a tot el món, situades a Espanya, Portugal, Itàlia, el Regne Unit, Àustria, Dinamarca, Suècia, els EUA., el Brasil i la Xina. A més, a la seua principal planta de fabricació a Espanya i les dues plantes de muntatge i assemblatge final als EUA i el Brasil, se suma ara també la nova planta a la Xina, amb 10.000 m² i situada a 80 quilòmetres de Shanghái.

ISTOBAL s’implanta així en el mercat xinés a l’any d’iniciar les seues exportacions a aquest país amb la finalitat de mantindre una relació comercial més directa amb els seus clients i potenciar el seu creixement. la Xina és un mercat en creixent demanda d’equips de rentada tecnològics per al sector de l’automoció i clau en el pla estratègic de creixement del grup espanyol. La companyia preveu augmentar un 50% la seua facturació a la Xina enguany en comparació amb l’anterior.

Segons ha subratllat Rafael Tomas, CEO d’ISTOBAL, la Xina representa una de les àrees amb major potencial de creixement per al Grup ISTOBAL, juntament amb els EUA, Itàlia i Polònia. “En l’actualitat, la Xina compta amb 1,4 bilions d’habitants, 270 milions de cotxes i el sector de l’autorentada és relativament nou. La demanda ha començat a créixer en els últims 3 -5 anys”- ha subratllat el CEO d’ISTOBAL. Així mateix, ha destacat que “aquest mercat ja demanda equips amb més tecnologia i fiabilitat. En aquest sentit, ISTOBAL es constitueix com un proveïdor de solucions innovadores 360° per al sector de la rentada i cura de vehicles a la Xina”.

ISTOBAL la Xina té com a objectiu proveir d’equips de rentada a tot el territori xinés i, posteriorment, a altres països d’Àsia Pacífic, tant per al sector d’estacions de servei i instal·lacions de rentada privades, com per a concessionaris, tallers d’automòbils, companyies de transport, grans superfícies, empreses de lloguer de vehicles, de transport públic i altres entitats que gestionen flotes de vehicles. La filial compta ja amb diversos distribuïdors i pretén cobrir les principals províncies del país, tant a través de contractes de distribució com amb servei directe.

Entre les seues principals solucions de rentada per al mercat xinés, es troben els ponts i túnels de rentada automàtics i els equips per a la rentada de vehicles industrials.

La nova filial d’ISTOBAL a la Xina, ISTOBAL Vehicle Wash & Care (Zhejiang) Co., Ltd, ha sigut constituïda com una WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise), sota un projecte greenfield, que ha sigut liderat per Nacho Verdés, Director d’Expansió d’ISTOBAL. “És un projecte il·lusionant, tant per la magnitud d’aquest, com per les expectatives i reptes que genera a nivell logístic, fabril i comercial”, ha comentat Verdés.

Per a dirigir la companyia ha sigut designat com CEO Chun Pa, que compta amb una dilatada experiència en la direcció d’empreses internacionals, consultoria, estratègia corporativa, comerç internacional i cadena de subministraments.

L’obertura d’aquesta nova filial constitueix una nova operació d’ISTOBAL dins del seu pla d’expansió per als pròxims anys. El mes de desembre passat el grup va adquirir al seu distribuïdor a Califòrnia, Pacific Pride Carwash, per a reforçar la seua presència a Amèrica del Nord i obrir nous nínxols de mercat.