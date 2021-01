IV de la Festa de la #Carxofa, Alaquàs

Print This Post

Hui 29 de gener s’inicia l’edició número IV de la Festa de la #Carxofa. Una cita que arriba amb una agenda carregada de propostes enguany pensades i dissenyades per donar suport al comerç i l’hostaleria local, a més de posar en valor una part fonamental de la nostra cultura gastronòmica.

La popular cuinada d’arrossos protagonitzada pels i les membres de l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa i de la Societat Gastronòmica «El Cullerot» cedeix el protagonisme a les botigues locals i als establiments de l’Associació d’Hostaleria i Restauració d’Alaquàs (AHORA).

Adaptant-se a les normatives sanitàries establertes, els bars i restaurants que participen, oferiran esmorzars, tapes i menús per a emportar, i com no podia ser d’una altra manera, l’ingredient principal serà la carxofa. També les verduleries de l’agrupació de Comerciants Associats d’Alaquàs (CAdA) oferiran aquesta saborosa verdura característica de l’Horta a un preu molt assequible.

Per la seua banda, fent ús de les xarxes socials, els representants d’«El Cullerot» ensenyaran a cuinar receptes relacionades amb la famosa hortalissa que marida perfectament amb vi, cervesa i licors valencians.

La convocatòria també inclou un concurs fotogràfic sobre carxofes que comptarà amb la participació dels membres de l’Associació de Fotògrafs d’Alaquàs (AFA).