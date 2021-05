IV Encontre Intercultural- recital “Dones i Poesia” a Alzira molt emotiu

El recital “Dones i Poesia” d’Alzira enguany ha tornat a ser presencial i en un espai públic. El dissabte 22 la plataforma Taula per la Convivència d’Alzira va poder realitzar el seu IV Encontre Intercultural en un lloc immillorable com és el Claustre de la Casa de la Cultura d’Alzira. Aquest lloc reunia totes les condicions que es buscaven, que fora a l’aire lliure i amb un control de l’aforament al recinte.

El recital “Dones i Poesia” pretén, des dels inicis, sumar-se a les iniciatives que visibilitzen la diversitat cultural d’Alzira, des de la mirada de les dones. Aquest acte és alhora expressió literària i reivindicació: veus de dones posant en valor els versos d’altres dones. Si l’any passat, a causa de la pandèmia, es va haver de substituir l’acte de carrer per l’edició d’un vídeo, enguany el tornar a un espai públic va generar molta expectativa de nou. A més, es tenia molta il·lusió perquè s’havien de recitar dos poemes “creats” expressament per a l’ocasió, dos poemes treballats en tallers literaris que recullen el sentir col·lectiu de les dones participants. Com sempre, en la preparació de l’acte es van generar moltes complicitats, riqueses culturals, i lligams personals i socials.

Aquest recital segueix implicant el treball en xarxa de les entitats socials que conformen Taula per la Convivència d’Alzira: AJUDA (Dones Juristes d’Alzira), Fundació Cepaim, EncuentraTe, Creu Roja, Ribera en Bici, Grup la Ribera d’Amnistia Internacional, El Norte Perdido-Sin Rumbo, Grup de Debat per la Igualtat i Pangea-Mancomunitat de la Ribera Alta.

Enguany hi van sonar veus en valencià, castellà, àrab, ucraïnés, búlgar i wòlof, amb la novetat que un parell de poemes van ser expressats amb llenguatge de signes i tots acompanyats musicalment pel Trio Assai. Al final, el moment de micròfon obert en el qual van participar dones assistents. L’acte va resultar molt emotiu per la qualitat i per l’alegria mostrada, en paraules de persones assistents. I, l’acomiadament de les dues presentadores mare i filla, marroquines veïnes d’Alzira, parlant en valencià: “Després de totes les aportacions, que tant sumen a la nostra cultura, a la cultura que creem entre totes, ens acomiadem fins al proper any. Gràcies per la vostra participació. Ens veurem als carrers, places i parcs. Ens veurem a l’espai públic”.

