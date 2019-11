IV Setmana de la Costura del Gremi Artesà de Sastres i Modistes Comunitat Valenciana

Print This Post

La tercera jornada de la Setmana de la Costura es vestia de cerimònia infantil amb una de les signatures de referència a la ciutat, Kianty.

Una col·lecció de comunió on la inspiració vintage amb siluetes retro de signatures internacionals com Mon Air, MimiLu, Magnífica Lulú i la moda per a xiquets d’Homes s’unió a les creacions de la pròpia signatura.

Sobre la passarel·la, brodats exclusius per a comunió, sedes naturals, organzes i tuls. La gamma cromàtica va del rosa, nude o blau amb especial atenció en accessoris i aplicacions.

Amb una original posada en escena, els models infantils enamoraven al publique assistent amb la costura artesana d’aquesta de nova col·lecció Ángela Meseguer, que amb aquesta presentació també inaugura el seu nou atelier en C/ Salamanca 66 de València.

Entre els assistents a la desfilada, Fran Tochena, Maestro Major del Gremi Artesà de Sastres i Modistes CV, i companys de la Junta de Govern i professorat com a Rosa Sanchis entre altres.