IV Setmana de la Costura del Gremi Artesà de Sastres i Modistes Comunitat Valenciana

El creador Julio Vera tancava la segona jornada de la Setmana de la Costura amb la seua nova col·lecció “Queens/Reines”. Dones especials que han destacat en la història per la seua lluita, per les seues vivències, per la seua elegància…Tres dones molt diferents són la font d’inspiració d’aquesta col·lecció.

La Reina Isabel: en la seua joventut va lluir una cintura molt ajustada amb vestits de colors clars que amb temps van donar pas a uns altres de corts més atrevides i colors molt personals. Audrey Hepburn: d’aspecte fràgil i delicat, hui dia encara perdura el seu estil clàssic i atemporal. Recordada pels seus vestits de colors neutres, rojos, roses… I Grace Kelly: dona que atreia per la seua bellesa i talent com a actriu, va destacar per la seua manera de vestir que la va convertir en una icona de la moda. Va marcar tendència en les monarquies europees.

Dissenys inspirats en la dècada dels 50, elegants, sofisticats, amb un patronatge molt estudiat buscant estilitzar la figura femenina. Cromatisme que va des de colors neutres a colors més atrevits i combinables. Les núvies d’aquesta col·lecció estan inspirades en diferents períodes de la història, buscant què les dones que visten nostres prengues troben el “look” que millor s’adapte a la seua personalitat.

La col·lecció compta amb la col·laboració en els tocats de la dissenyadora Irene Zabala.

Entre els assistents a la desfilada, la presidenta de l’Ateneu Mercantil de València Carmen de Rosa, la FMV 2019 Marina Civera, l’empresari Alfredo Esteve, Laura Fitera, el dissenyador Miguel d’Encreuaments, Begoña Clérigues, Ana Mª Ruiz, presidenta de l’Associació Alzheimer València, Tonya Ferrer, Piula Sevillano, Ana Pedrosa, Luisa M. Franquelo, Concha Tárrega, Remedios Peiro, Blanca Testa, Judith Barrera, Mercedes Coret, Helen Khru així com Fran Tochena, Maestro Major del Gremi Artesà de Sastres i Modistes CV, i companys de la Junta de Govern i professorat com Ana Urango o Juan Carlos Pitarch entre altres.