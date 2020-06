Ivace Energia amplia al 26 de juny el termini per a accedir a les ajudes d’autoconsum elèctric

Des de la posada en marxa del Pla AutoconsumE+ en 2017, Ivace Energia ha destinat un total de 5,36 milions d’euros per a donar suport a un total de 95 projectes



Poden accedir a aquestes ajudes empreses, ajuntaments i entitats que obtenen ajudes reembossables a retornar en 8 anys, amb un import màxim de 300.000 euros per projecte







Ivace Energia ha ampliat fins el pròxim 26 de juny el termini per a sol·licitar les ajudes per a la implantació d’instal·lacions de l’autoconsum elèctric, dirigides a empreses i entitats de la Comunitat i el pressupost de la qual ascendeix a 3 milions d’euros.



Aquesta ampliació, respecte al termini inicial, respon a la voluntat de l’Ivace d’atendre la demanda d’algunes empreses que, en l’actual situació d’estat d’alarma, han manifestat que la data límit inicial de presentació de sol·licituds, establida per al 4 de juny, podia resultar insuficient per a recopilar tota la informació necessària per a la formalitzar adequadament les sol·licituds



Aquestes ajudes s’emmarquen dins del Pla AutoconsumE+, impulsat per Ivace Energia en 2017 i poden accedir aquells projectes que suposen la incorporació de sistemes d’autoconsum elèctric basat en energies renovables, com la solar fotovoltaica o l’eòlica.



Es tracta d’una línia d’ajudes reembossables a interés 0% i a retornar en fins a 8 anys en quotes semestrals, amb un import del préstec que podrà aconseguir els 300.000 euros.



Un altre aspecte que cal destacar és que Ivace Energia no sols dóna suport a les inversions pròpiament dites, sinó que el finançament cobreix, a més, tots els costos de redacció de projecte, seguretat i salut i costos de tramitació administrativa i inscripció de les instal·lacions.

Un total de 95 projectes recolzats des de 2017



Des de la posada en marxa del Pla en 2017, Ivace Energia ha destinat 5,36 milions d’euros per a un total de 95 projectes de generació d’energia elèctrica mitjançant instal·lacions d’autoconsum amb energies renovables.



Aquesta fórmula, totalment bonificada, facilita afrontar les inversions i anar cobrint progressivament les amortitzacions del crèdit amb els estalvis econòmics que la pròpia instal·lació genera.



Cal destacar, igualment, que són susceptibles de suport les instal·lacions d’autoconsum basades en qualsevol font energètica renovable com la fotovoltaica, eòlica o biomassa/biogàs i que, així mateix, tenen cabuda tant les instal·lacions sense emmagatzematge com les que compten amb sistemes d’emmagatzematge energètic (bateries).