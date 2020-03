Ivace Energia destina 2 milions d’euros per a impulsar la mobilitat sostenible i reduir la dependència de derivats del petroli en el transporte

L’objectiu és afavorir la reducció del consum energètic del sector transporte, que representa el 40 % de tota l’energia consumida



Se dóna suport econòmic a l’adquisició de vehicles i de combustibles alternatius, carrils bici o camins escolars en les flotes municipals, entre altres







El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria d’ajudes per a impulsar la mobilitat sostenible, a les quals podran accedir les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana, que tenen de termini per a presentar els projectes fins al pròxim 30 d’abril.



Així, Ivace Energia, dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, destinarà 2 milions d’euros per a donar suport a aquells projectes que suposen la reducció dels consums energètics en el sector transporte. Els beneficiaris d’aquestes ajudes tindran fins al pròxim 27 de maig de 2021 per a dur a terme els projectes i justificar la seua realització.



Cal destacar que el transport és el major consumidor d’energia en la Comunitat Valenciana. Concentra el 40 % de tota l’energia que es consumeix en el nostre territori, amb l’agreujant que, en la seua gran majoria utilitza com a font d’energia els derivats del petroli, causant de la majoria dels gasos contaminants.



Per això, es pretén facilitar la transició a un nou tipus de mobilitat més sostenible en la qual adquirisquen protagonisme les formes de transport no dependents dels derivats del petroli.



D’aquesta forma, se subvencionaran aquells projectes pilot de mobilitat sostenible que contribuïsquen a millorar la qualitat de l’aire de les nostres ciutats, com pot ser la recuperació d’espais per al vianant, la implantació de sistemes de cotxe compartit, camins escolars i servei d’autobusos llançadora, entre altres.



També es donarà suport a la implantació de sistemes de bicicletes d’ús públic en municipis i nuclis interurbans. Aquests sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat “obligada”, és a dir als desplaçaments per motius de treball i estudi.



També podran presentar-se projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega d’un forma més sostenible, així com la implantació de sistemes intel·ligents de transport públic urbà que contribuïsquen a la millora de l’eficiència de les flotes de transport públic urbà i afavorisquen una major utilització dels mitjans de transport públics.



D’altra banda, es subvencionarà l’adquisició de vehicles d’ús públic elèctrics, amb pila de combustible, híbrids, alimentats per gas natural o hidrogen.



Així, seran objecte d’ajuda els autobusos destinats a un servei públic i els turismes, furgonetes, motocicletes, quadricicles lleugers, i pesats i bicicletes elèctriques destinats a la realització d’un servei de transport públic en espais urbans.



Finalment, també obtindran ajuda econòmica els projectes d’implantació d’estacions de recàrrega de gas natural i hidrogen.



Cal destacar que aquestes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) en un percentatge del 50 % a través del Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana, vigent per al període 2014-2020, dins de l’Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors).