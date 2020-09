Ivace Energia donarà suport a un total de set projectes d’autoconsum amb energies renovables en comunitats energètiques

Print This Post

Es concediran ajudes a fons perdut del 65% a projectes en els municipis d’Albalat, Llíria, Alzira, Fontanars, Canet d’En Bereneguer i Torre d’En Besora

Ivace Energia treballa ja en l’elaboració del Pla Estratègic de Comunitats Locals d’Energia 2030

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d’Ivace Energia, subvencionarà amb 318.000 euros un total de set projectes d’autoconsum compartit presentats per comunitats energètiques locals.



Es tracta de línia d’ajudes pionera, dirigida específicament a les comunitats locals d’energia, a través de la qual se subvencionarà un 65% el cost dels projectes d’energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d’energia elèctrica.



Així doncs, Ivace Energia donarà suport als projectes presentats pels ajuntaments d’Albalat, Llíria, Alzira, Fontanars i Canet d’En Bereneguer en col·laboració amb diferents cooperatives, així com a la iniciativa presentada per l’ajuntament de Torre d’En Besora, en col·laboració amb dues pimes.



Per a la directora general del Ivace, JúliaCompany, les comunitats energètiques locals són un element “clau” en la transició, ja que persegueixen fins no sols econòmics, sinó també “fomentar la participació ciutadana, la utilització de les cadenes de subministrament locals i brindar oportunitats d’ocupació, mantenint el valor de la generació de l’energia dins de la població local”.



Per això, Ivace Energia va llançar aquesta línia nova dirigides a entitats locals en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constituïsquen una comunitat energètica renovable.



A través d’aquestes comunitats, la ciutadania es pot organitzar per a produir, autoconsumir, gestionar i emmagatzemar la seua pròpia energia, generant beneficis no solament energètics, sinó també mediambientals, econòmics i socials als seus membres o a les localitats on es duga a terme la seua activitat.



Pla Estratègic de Comunitats Energètiques Locals



Per altra banda, la setmana passada es va celebrar la primera reunió del grup de treball impulsat per Ivace Energia per al disseny col·laboratiu del Pla Estratègic de Comunitats Locals d’Energia de la Comunitat 2030,



L’objctiu d’aquest Pla, que elaborarà l’Ivace, és fomentar la implantació de comunitats locals d’energia per a així aconseguir una major participació de la ciutadania, institucions i pimes en els projectes de transició energètica que es desenvolupen a nivell local.



A més, es pretén que el Pla siga resultat d’un disseny col·laboratiu en el qual estiguen representades administracions públiques, sector energètic, consumidors i cooperativisme i tindre així un visió compartida sobre les Comunitats Locals d’Energia, identificar els principals reptes, oportunitats i línies d’actuació per a la implantació massiva de les Comunitats Energètiques en el territori valencià.