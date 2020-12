Ivace innovació convoca ajudes per valor de 2,5 milions d’euros per a la creació d’empreses innovadores i de base tecnològica

Print This Post

Se subvencionen les despeses de contractació de personal investigador, les inversions en béns immaterials i d’equip i els serveis externs d’I+D+i

La unitat d’Innovació de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha convocat noves ajudes valorades en 2,5 milions d’euros per a la creació d’empresa innovadores i de base tecnològica dins del seu Pla d’I+D+i Empresarial de 2020.

A través de la convocatòria CREATEC, Ivace innovació subvenciona les despeses de personal propi i investigador, la inversió en béns d’equip (maquinària, equips de laboratori o equips informàtics), les inversions en l’adquisició de drets de patents o llicències de programació, així com la contractació de servei externs d’I+D i innovació amb centres tecnològics o organismes d’investigació.

L’ajuda del Ivace pot arribar fins al 70% dels costos subvencionables i, com l’any passat, les empreses beneficiàries podran rebre una bestreta de fins a un 90% de l’ajuda concedida amb la presentació d’un aval del 15% de l’import a anticipar.

Per al conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, aquest tipus d’empreses que tenen un domini intensiu del coneixement científic i tècnic per a mantindre la seua competitivitat requereixen de mesures concretes que els permeta no sols nàixer sinó créixer i desenvolupar-se de manera competitiva”.

CREATEC compta amb cofinançament europeu a través de Fons FEDER i s’ha convertit en una de les convocatòries més demandades.

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el pròxim 12 de gener i finalitzarà al 4 de febrer.