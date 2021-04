Ivan Carbonell reivindica les biblioteques públiques per ser espais sagrats i els docents per animar a llegir

Connect on Linked in

A la Biblioteca Valenciana ha dit que “escriure novel·les és una forma de parar el temps”

L’escriptor Ivan Carbonell ha reivindicat les biblioteques públiques per “ser un espai sagrat on passava els llargs estius sense avorrir-se” i els docents per animar a la lectura, que ha comparat amb les verdures “perquè al principi no agraden molt, però després són bones per al cos”, ha explicat.

Carbonell ha interactuat amb els alumnes de l’IES de la Patacona que han acudit hui a l’Encontre d’Escriptors de la Biblioteca Valenciana, una activitat que considera fonamental perquè “l’escriptor exerceix el seu ofici en soledat i mantindre aquestes trobades amb els lectors és gratificant”.

Autor de novel·les com ‘El traficant de nits’, ‘Shinobi. El senyor de la guerra’ i ‘Balada de la frontera. Cròniques del sud’, amb què va guanyar el XXV Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià 2019 de la Diputació d’Alacant, ha manifestat que “escriure novel·les és una forma de parar el temps” i que en els seus llibres li agrada “sorprendre els lectors amb girs de trama en l’últim moment”.

Davant dels estudiants de Secundària, ha exaltat la ‘vertadera amistat’, tema recurrent en les seues novel·les juvenils, i ha indicat que “no està en funció del nombre de seguidors que es tenen en les xarxes socials, sinó en els amics que estan al nostre costat en les situacions difícils”.

Ha animat a llegir perquè hi ha aventures de les quals només es pot gaudir en els llibres. “Les pel·lícules simplifiquen les trames, els llibres són més intensos”, ha assegurat.

Ivan Carbonell és un ambaixador de Cocentaina, on ambienta moltes de les seues novel·les, perquè és “la seua pàtria”, el poble on va nàixer son pare i on va passar llargues temporades en les vacances. “Mai escriuré prou sobre Cocentaina, els meravellosos paisatges del Comtat i la serra de Mariola”, ha afirmat.