IX Fira Comercial, de la Tapa i de l’Automòbil a Alzira

Alzira acull este cap de setmana la Fira del Comerç, la Tapa i l’Automòbil. Enguany, en l’onzena edició, participen un total de 71 expositors, 15 més que l’any passat i que es situaran al voltant de l’avinguda Sants Patrons i la Plaça del Regne.



Hui ha presentat en roda de premsa este esdeveniment l’Alcalde d’Alzira i responsable de l’àrea de comerç, Diego Gómez, el president de l’Associació Comercial, Raul Tudela i la directora d’Idea, Carmen Herrero.



L’alcalde ha anunciat les novetats d’esta Fira que no deixa de crèixer amb el pas de les seues edicions. “Enguany hem decidit separar-la de la Festa dels Moros i Cristians i fer una festa del comerç on també es fusiona per primera vegada la shopping night que se celebrarà este mateix divendres amb ofertes i horari especial”.



En aquest sentit, es farà un sorteig d’una targeta regal de 500 euros entre les persones que compren als comerços adherits a l’Associació Empresarial d’Alzira. El president de l’Associació, Raúl Tudela ha explicat, “ens agradaria que tots els comerços d’Alzira participen en pròximes edicions i que l’activitat continue creixent amb el suport institucional”.



Per la seua banda, la directora d’IDEA, ha parlat sobre el canvi d’ubicació al llarg de l’Avinguda Sants Patrons, “amb esta nova distribució creem recorregut natural per als assistents que poden recórrer els diferents espais de manera més còmoda. A més la ubicació està pensada per a integrar els comerços i botigues de l’avinguda, de manera que també estiguin integrats a la fira”

L’Ajuntament d’Alzira ha explicat que no s’ha pogut limitar la participació únicament als comerços de la ciutat perquè, al tractar-se d’una concurrència pública, la llei no ho permet. Així i tot, l’alcalde assegura que s’intentarà fer per a pròximes edicions.



Una de les novetats que s’ha anunciat de cara a properes edicions és que s’està estudiant traslladar-la la Fira de l’Automòbil a altres dates perquè ja està consolidada i no necessita suport del comerç per a funcionar.



El pressupost que l’Ajuntament ha destinat este any a la fira és d’un total de 30.000 euros, 7.000 dels quals provenen d’una subvenció de la Generalitat Valenciana.