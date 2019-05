J J Zaplana: “La Sanitat de Ximo Puig és la dels chinches, la legionel·la i els endollats”

Connect on Linked in

· La Sanitat valenciana viu la seua “hora més negra” amb dues beus morts, un nou brot de legionel·la, les llistes d’espera i endollats que busquen el seu “retir daurat” a costa dels valencians

· “La conselleria de Sanitat ha col·locat a més gent que el Servef, tots amics i afins a Puig”

· Insta a Puig a “jugar menys al joc de la cadira” i abans de nomenar conseller explicar com acabarà amb aquesta “pel·lícula de terror sanitari”

“Els ciutadans són una molèstia per a Puig com així ho demostra les llistes d’espera sanitària la cuina de la qual és digna de Masterchef”

El sotssecretari general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, José Juan Zaplana, ha assenyalat hui que la Sanitat que lidera Ximo Puig és la dels chinches, les rates, la legionel·la, les llistes d’espera més dramàtiques de la història de la Comunitat i la dels endollats”.

Zaplana s’ha manifestat d’aquesta manera al que ha vingut a dir ‘L’hora més negra’ de la Sanitat valenciana on se succeeixen notícies “horribles” com la dels dos bebés morts, un nou brot de legionel·la en Calicanto quan encara no s’han donat explicacions de l’anterior en el qual van morir dues persones, sis mesos sense donar compte de les llistes d’espera, un hospital com el Clínic de València amb chinches i centres de salut amb rosegadors.

I, de nou, ha afegit, “endolls de nous amics de Puig que veuen en la Sanitat pública un retir daurat. La conselleria de Sanitat ha col·locat a més gent que el Servef”.

José Juan Zaplana ha assenyalat que mentre tot això està ocorrent en la Comunitat Valenciana “per part del Consell hi ha zero explicacions, zero responsables i zero transparència. Ximo Puig hauria d’aclarir això abans d’intentar formar un Nou govern ple de pegats i rebre i escoltar als col·lectius sanitaris que li han demanat reunions i als quals continua donant llargues”.

Per tot això, Zaplana ha instat a Puig a “jugar menys al joc de la cadira” i abans de nomenar conseller explicar com acabarà amb aquesta “pel·lícula de terror sanitari” i explicar què està passant en amb la legionel·la, què va passar amb els dos beus morts, com acabarà amb les llistes d’espera, com solucionarà la insalubritat en els centres de salut i com posarà en marxa el pla de xoc per a aquest estiu.

“Els ciutadans ja no són els important en les polítiques de Puig, són una molèstia” com així ho demostra les llistes d’espera sanitària “la cuina de la qual és digna de Masterchef”.

Ara, quan coneixem una altra sentència contra la política de personal de la Conselleria i segueixen els endolls de responsables socialistes en l’organigrama sanitari.

Així, ha recordat que veiem com per a Puig la conselleria és “un mas” perquè és capaç de canviar les bases per a endollar a un alt càrrec de la conselleria de Sanitat. “Aquest és el PSOE que es presenta aquest diumenge, el que converteix els serveis públics valencians en retirs per als seus amics, el dels cotxes oficials, el dels sueldazos per a amics a costa de la sanitat de tots”.

“La hipocresia de Podemos i Compromís”

Enfront d’això, ha afegit, Compromís i Podemos es reuneixen per a avaluar les polítiques del Botànic però “no fan res, no donen explicacions, no hi ha transparència, la seua hipocresia produeix xafogor perquè estan tan abduïts per les butaques i els càrrecs que s’han oblidat de les persones”.

Finalment, ha advertit que ens espera un estiu “complicat” perquè es tornen a retardar els plans de reforç per als pròxims mesos. “Veurem com per no planificar amb temps no es cobriran totes les necessitats que tenim per a aquest estiu, com es col·lapsaran els centres de salut i els hospitals”.