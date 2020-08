J.Zaplana: “Puig hauria de deixar de trepitjar l’arena i començar a trepitjar la conselleria de Sanitat davant el caos en la gestió de la COVID”

Connect on Linked in

Reclama al President que interrompa les seues vacances i es faça càrrec d’una situació que comença a ser preocupant perquè “el major enemic de la COVID és la relaxació”

“Des de la platja ens deien alarmistes i la realitat s’ha emportat les seues paraules”

Adverteix que en només un mes hem passat de 11.801 positius a més de 16.306 mentre Puig segueix de vacances

El PPCV resumeix en cinc els punts més urgents a resoldre pel President: conflictes laborals, coordinació sanitària amb ajuntaments, plantilles, protocols clars en residències i preparar la “volta al col·le”

El portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular, José Juan Zaplana, ha instat al President de la Generalitat, Ximo Puig davant les preocupants notícies relacionades amb la COVID en la Comunitat que interrompa les seues vacances i “deixe de trepitjar l’arena per a començar a trepitjar la conselleria de Sanitat. Algú ha de posar ordre enfront del caos”.

JJ.Zaplana s’ha fet eco de les últimes notícies que descriuen un repunt important i preocupant dels casos i dels ingressats en la Comunitat Valenciana, que ahir van aconseguir les 354 persones, més del 10% dels registrats en tota Espanya. Tant és així, ha afegit, que en només un mes hem passat de 11.801 positius a més de 16.306, s’han incrementat en 4.505 persones positives i s’ha passat de 6 residències afectades 20.

“Fa uns dies deia que érem destí segur, dies després limita l’oci nocturn i prohibeix reunions de més de 15 persones; fa uns dies deia que el sistema estava preparat, i estem veient tancaments en consultoris i cues en centres de salut col·lapsats; fa uns dies deia que havia reforçat plantilles i els professionals denuncien que el sistema no està preparat per a una segona ona; fa uns dies destacava la labor dels MIR i ara els tira un pols; fa uns dies demanava reforçar les residències i ara, 200 contagis després, les deixa a la seua sort perquè decidisquen elles a qui fer test. Ens deien alarmistes, des de la platja, i la realitat s’ha emportat les seues paraules”, ha assenyalat.

“El major enemic d’aquesta situació és la relaxació” ha assenyalat al mateix temps que ha afegit que “Puig té tota la responsabilitat de continuar estant de vacances mentre la nostra salut i la nostra vida està en joc”.

Així, ha explicat que els professionals “estan solos” i “en mans d’una conselleria buida d’alts càrrecs i d’idees, i ja que no vol remodelar la seua Consell, Puig és el màxim responsable de la situació que estem vivint”.

En aquest sentit, el PPCV ha resumit en cinc els punts més preocupants i més urgents a resoldre com és el desbloqueig dels conflictes laborals amb els sanitaris, el reforç “real i no fictici” de les plantilles sanitàries i l’establiment de protocols d’obertures de tots els centres de salut. “Necessitem coordinació i una mesura aplicable a tots els centres sanitaris”, ha reclamat.

En tercer lloc ha sol·licitat el disseny “urgent” de les mesures i els protocols d’actuació en residències així com l’elaboració de controls i proves per a residents i professionals en tota la comunitat, només així “aconseguirem previndre i frenar el contagi”. No obstant això, hem vist com Oltra i Barceló “torna a arribar tard i malament en la presa de decisions per al col·lectiu més vulnerable”.

Així mateix, ha reclamat la coordinació amb els ajuntaments mesures serioses de prevenció de contagis de manera que es trasllade la informació diària de nombre de contagis, número de PCR realitzades, zones de major contagi per a reforçar les neteges i desinfeccions. “No té sentit que el Ministeri estiga donant-li publicitat a una App ciutadana per a consular el mapa de contagis i la conselleria es negue a donar-li la informació als alcaldes, perquè els lliga de peus i mans. Com reforçaran o a contractar personal sinó coneixen les dades?”

En cinqué lloc el PPCV ha sol·licitat al Consell que “prepare la volta al col·le i la dels estudiants a la nova realitat, que miren al problema a la cara i aposten per la infermeria escolar, aborden la situació de les extraescolars, dels conservatoris, de l’esport i defensen mesures per a conciliació i expliquen-li-la als pares”.

“Li demanem que no ens mane a correveidiles sense cap credibilitat a contestar-nos, que es guarde aqueix esforç per a resoldre els problemes que tenen, que no són pocs i que comencen pels Mir”, ha afegit.