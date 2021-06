Ja a la venda les entrades per a tots els espectacles dels Concerts de Vivers

Connect on Linked in

La pròxima edició dels Concerts de Vivers comptarà amb una nodrida presència de dones. Així, dels 22 espectacles que passaran pels Jardins del Reial de València de l’1 al 24 de juliol, 10 estan encapçalats per dones o tenen participació femenina. D’altra banda, la programació d’enguany, que es reprén després d’una parada d’un any a causa de la pandèmia, integra artistes d’estils diversos per atendre els gustos de tots els públics i edats des del rock al pop, de la cançó melòdica al jazz passant per la música electrònica i la urbana.

Els Concerts de Vivers tornen a l’activitat per posar a l’abast de la ciutadania una diversa oferta cultural en un entorn segur i a l’aire lliure. A més, l’organització implementarà totes les mesures de seguretat vigents en el moment de la celebració de les actuacions. Amb la celebració dels concerts, la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament espera donar impuls a un dels sectors més castigats en els últims mesos per les conseqüències del coronavirus.

LA PROGRAMACIÓ

La vocalista Noa serà la primera artista femenina a obrir els Concerts de Vivers 2021. En el seu espectacle, que tindrà lloc el divendres 2 de juliol, la cantant israeliana interpretarà una selecció de temes de tota la seua trajectòria amb una atenció especial als seus dos últims projectes. D’una banda, el disc Letters to Bach, on ha posat lletra en hebreu i anglés a conegudes melodies del mestre barroc, i d’altra, l’àlbum Afterallogy, publicat ara fa un mes, i on ha inclòs estàndards de jazz.

Dissabte 3 de juliol, actuen la cantant Maria Arnal i el guitarrista Marcel Bagés per a presentar el seu segon disc de llarga durada, Clamor. Amb les seues composicions, el duet redimensiona el concepte de tradició i reflexiona sobre la nostra capacitat de transformació per afrontar els reptes d’un planeta i un futur en crisi. En esta ocasió estaran acompanyats per Laura Esparza i Carlos Esteban, guardonats com a grup revelació del 2020 en els III Premis Carles Santos de la música valenciana gràcies al seu disc de debut, Mare Natura.

La cantautora i compositora Sofía Ellar mostrarà el seu treball al públic dels Concerts de Vivers diumenge 4 de juliol i el dia 7 està prevista l’actuació Pastora Soler amb un repàs a la seua trajectòria musical.

Un any més, els Concerts de Vivers viuran la nit solidària Corazonadas gràcies a la col·laboració amb l’associació Àmbit. Així, part dels beneficis que s’obtinguen divendres 9 de juliol serviran per finançar el projecte Papallona, habitatge tutelat per a dones recluses i exrecluses. La iniciativa comptarà amb la participació de Natalia Lacunza i Samantha.

Els Jardins del Real de València també acolliran l’actuació de la vocalista Sole Giménez. La cantant presentarà el segon volum de Mujeres de Música, on reivindica el paper de la dona compositora amb textos i música de María Grever, Eladia Blázquez o Gabriela Mistral.

L’Eix Radical, el projecte conjunt del grup Júlia i la cantautora Clara Andrés, obrirà la nit del dijous 22 de juliol abans del concert de Juan Perro. En l’espectacle es conjunten les textures electròniques i acústiques per oferir melodies suggeridores. Finalment, Camela, el duet format per Ángeles Muñoz i Dionisio Martín, actuarà a València divendres 23 de juliol en la represa de la gira de celebració del seu 25é aniversari.

Les entrades per a la pròxima edició dels Concerts de Vivers estan a la venda en la pàgina web del festival: www.concertsdevivers.com.