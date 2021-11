Ja coneixem les obres guanyadores de les categories d’àlbum il·lustrat, narrativa infantil i narrativa juvenil dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2021

Connect on Linked in

Aquest divendres, 5 de novembre, els membres dels diferents jurats han donat a conéixer les obres guanyadores del XXVI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, del XXVI Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, i l’obra guanyadora i finalista del VI Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna.

J.N. Santaeulàlia ha sigut el guanyador del XXVI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil amb Something, una novel·la que narra una història d’amor a tres bandes, però amb un xicotet detall que cal remarcar: tota la història l’explica en primera persona un quart personatge, Zero, el gat saberut i escèptic del protagonista.

Josep Navarro i Santaeulàlia (Banyoles, Pla de l’Estany, 1955) és un escriptor, poeta, assagista, novel·lista, traductor i professor de català. Es va estrenar com a escriptor amb el poemari Memòria de la carn (1987). Després d’exercir de professor d’institut a Banyoles durant bona part de la seua carrera docent, va treballar durant set cursos com a tutor d’aula d’acollida en un institut del Raval de Barcelona. El curs 2008-2009 fou lector de català a la Universitat de Massachusetts (UMASS).

Enguany, el XXVI Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre és per a Maria Josepa Payà Valdés per l’obra Mariola i la botiga de la font. En un moment en què el despoblament i el tancament de negocis de proximitat comença a ser un autèntic problema, aquesta novel·la fa una defensa del món rural, la vida en comunitat i el suport entre els seus membres. El llibre conta com els xiquets i xiquetes d’un xicotet poble s’esforcen per a evitar que els propietaris de la botiga tanquen el negoci i marxen a viure a la ciutat.

El tàndem guanyador del VI Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna el formen Cristina Oleby i Pablo Pino. Amb La fuga, l’autora i l’il·lustrador ens plantegen una història sobre la possibilitat de canviar el curs del destí, és a dir, d’actuar amb llibertat i de perseguir els propis somnis.

Cristina Oleby va nàixer a Espanya, però té nacionalitat sueca. Va començar a escriure contes infantils quan era menuda, curtmetratges en la seua primera joventut i, amb la maternitat, va reprendre l’escriptura de contes infantils, entre els que destaquen El viaje de Nora y Soy una superniña, editats gràcies a sengles micromecenatges.

Pablo Pino (Buenos Aires, 1981) és un il·lustrador autodidacte, dibuixa professionalment des de fa 15 anys i està especialitzat en il·lustracions de literatura infantil i juvenil. Té publicades més de 60 obres en diversos països d’Europa i Amèrica. En Bromera ha il·lustrat Tumtum, Soc Ferotge i Superxiquets. Aquests dos últims han guanyat diversos premis i han estat traduïts a cinc idiomes.

El duo finalista el formen l’autora Paloma Muiña i la il·lustradora Anna Clariana. L’àlbum, titulat Jorge lleva el pelo largo, és la història d’un xiquet que un dia decideix que vol portar els cabells llargs. Jorge és un xiquet, i actua com a tal: és lliure, feliç i sense prejudicis. Però i la gent que l’envolta?

Paloma Muiña és autora i editora de literatura infantil i juvenil. Va estudiar Periodisme en la Universitat Complutense de Madrid, però prompte va encaminar els seus interessos professionals cap al món de la literatura. Ha publicat molts llibres i ha rebut diversos premis, com ara l’Ala Delta o el Ciudad de Málaga.

Anna Clariana, il·lustradora de professió, ha treballat per a les principals editorials del país amb més d’un centenar d’àlbums publicats, bàsicament en literatura infantil i juvenil. Al llarg de la seua trajectòria ha rebut diferents guardons a la seua obra gràfica.

Recordem que el passat 29 d’octubre es va donar a conéixer l’obra guanyadora del XVI Premi de Teatre Palanca i Roca, Franz i Màrion, 2019, de Marta I. Moreno Pizarro. El dia 8 de novembre es coneixerà l’obra premiada amb el XXVII Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, i en la gala, que es tornarà a celebrar presencialment el dia 12 de novembre, es donaran a conéixer les obres guardonades en la resta de categories dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.