Ja es coneixen els guanyadors del Concurs de Fotografia de l’Agrupació de Falles de Burjassot

Tres imatges molt diferents; tres moments de la festa fallera plens de sentiment, d’un missatge emotiu, bonic i de devoció…el foc, l’emoció de preparar-se per a l’ofrena i la unió fallera…tot això i molt més és el que transmeten les imatges que han resultat guanyadores del Concurs de Fotografia de l’Agrupació de Falles de Burjassot. En les xarxes socials de l’Agrupació s’ha donat a conéixer el nom dels guanyadors i les genials imatges que els han fet mereixedors dels tres premis: una cambra instantània – Fujifilm Instax Mini 11, 62 x 46 mm, per al primer, una foto impresa en cartó ploma de 20×20 cm, el segon i un marc de fotos collage per a paret, el tercer premi.

Els guanyadors han sigut: Jorge Racero Ramón, de la Falla María Ros-Sant Tomàs, amb la imatge “El ressorgir dels flames”; Cristina Gregori Navarro, també de la Falla María Ros- Sant Tomàs, amb la foto “Tornarem a omplir els Sitges” i, en tercer lloc, Andrea Resina Diaz, de la Falla Pi i Margall- Arturo Cervellera, amb la imatge “Als teus peus Sultana”.

Des de l’Agrupació de Falles de Burjassot agraeixen a tots els participants la seua implicació en el concurs i la gran qualitat de les imatges enviades.