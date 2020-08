Ja es poden recollir els tiquets per al Castell de Sant Bertomeu de Godella que dispararà Ricardo Caballer

L’espectacle pirotècnic ha sigut declarat recentment Bé d’Interés Turístic Local

La Regidoria de Festes ha decidit mantindre’l per commemorar la festa de Sant Bertomeu i fer una minimascletà per a la qual també estan disponibles els tiquets

L’aforament estarà controlat i serà reduït, amb tres espais diferenciats: un per a majors de 60 anys, un per a famílies i un altre per a públic general

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Godella ha començat a repartir este dilluns, 17 d’agost, els tiquets per al Castell de Sant Bertomeu 2020 que enguany dispararà Ricardor Caballer i que començarà a la mitja nit (00.00 hores). Declarat Bé d’Interés Turístic Local, és una de les celebracions més estimades pel veïnat.

Els tiquets seran gratuïts però imprescindibles per a accedir a la Plaça Magdalena Sofia (l’entrada del Parc del Molí) i hi ha tres modalitats: per a majors de 60 anys, un per a famílies i un altre per a públic general. Cada persona pot passar per l’Ajuntament, esta setmana, de 9 a 14 hores, i agafar un màxim de 4 tiquets, aportant nom i DNI de cada assistent. La nit del 24 d’agost, una vegada dins del recinte, s’hauran de complir totes les mesures de seguretat pertinents. El mateix sistema s’utilitzarà per a veure la mini-mascletà que es prepara per al mateix migdia, al Carrer Major.

La declaració com a Bé d’Interés Turístic ha donat un impuls més al castell de focs artificials que, cada estiu reuneix a centenars de persones en l’entrada de Godella, de cara a l’horta, per acomiadar les festes patronals amb un moment entranyable i emotiu.

Segons ha assegurat l’alcaldesa de Godella i regidora de Festes, Eva Sanchis: “Hem decidit mantindre’l per tot el que suposa per al veïnat de Godella. Es controlaran els accessos amb medició de temperatura a l’entrada, les persones assistents s’hauran de posar gel hidroalcohòlic i en tot moment hauran de tindre posada la mascareta i mantindre la distància personal. Esperem gaudir molt de la disparada de Ricardo Caballer en este primer castell després de que haja sigut declarat Bé d’Interés Turístic Local”, ho conclòs Sanchis.