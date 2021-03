Ja és possible visitar el Museu Faller d’Alzira de manera física i virtual

Connect on Linked in

Aquest tour que estarà disponible a la pàgina municipal i a riberana.es permet recòrrer el museu Museu Faller d’Alzira de manera virtual

La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament d’Alzira han presentat la visita Virtual al Museu Faller d’Alzira, com a continuïtat del treball de digitalització del patrimoni que realitzen de manera conjunta.

La creació d’aquesta visita virtual contribueix a difondre les falles d’Alzira amb una promoció responsable amb la situació que estem vivint.

Aquest tour estarà disponible a la pàgina municipal i també a riberana.es, i permet recòrrer aquest museu que interpreta la festa fallera amb la singularitat del món de la festa a Alzira.

El treball ha estat realitzat des del Departament de Digitalització de Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta en col·laboració amb la regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira. Està disponible en 4 idiomes (castellà, valencià, anglés i francés). A més inclou diferents elements multimèdia com ara vídeos, fotografies i textos explicatius, realitzats per l’Ajuntament d’Alzira.

En un any en què no podem gaudir de la festa fallera, el Museu Faller d’Alzira és una opció per a disfrutar de tota

l’essència de les falles on es mostra tot el que les envolta: gastronomia, pólvora, indumentària, música, ninots.