Ja pot veure’s la família d’hipopòtams al complet en BIOPARC València

Des del seu naixement, el xicotet hipopòtam Gori ha romàs a la cura permanent de la seua mare i ha sigut un dels protagonistes de l’estiu al parc valencià

Aquesta setmana ha portat canvis importants a la família d’hipopòtams de BIOPARC València, perquè l’equip tècnic ha decidit que havia arribat el moment idoni perquè el xicotet Gori i la seua mare Rigas es reuniren amb Raff, l’imponent mascle. Així, ja podem gaudir de l’únic espai a Espanya per a contemplar la visió subaqüàtica de tota la família unida convivint amb diferents espècies de peixos, en una perfecta relació simbiòtica en la cova de Kitum de BIOPARC.

Des del naixement del xicotet Gori, mare i cria han romàs inseparables per a afavorir les cures i l’òptim desenvolupament durant els primers mesos. L’evolució ha sigut molt positiva i durant aquest temps hem pogut gaudir de precioses imatges que s’han convertit en un dels atractius de l’estiu. Escenes inoblidables i entranyables amb el xicotet jugant en l’enorme aquari que mostra la bellesa i rica biodiversitat dels aiguamolls africans. Ara, quan pròximament el “bebé” complirà 4 mesos, ja es pot contemplar a tota la família junta. Per a molts valencians és especialment entendridora aquesta estampa, perquè aquesta parella d’hipopòtams va ser dels primers animals a arribar al parc fa ja més de 12 anys i són els únics que queden dels que provenien de l’antic zoo de Vivers.

Com a espècie, l’hipopòtam (Hippopotamus amphibius), està catalogada com a vulnerable en la llista roja de la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa). En els últims anys la quantitat d’hipopòtams a Àfrica s’ha reduït dràsticament a causa de la caça i la pèrdua d’hàbitats i la seua funció com a bombes de silici animal s’ha perdut parcialment, la qual cosa provoca l’amenaça dels ecosistemes aquàtics de grans llacs. Així la reproducció ex situ es converteix en una esperança per a la pervivència d’aquesta espècie.

Aquest mes de tornada a l’activitat acostar-nos a contemplar moments de naturalesa salvatge ens ompli d’oxigen i estímuls agradables. Un oci “amb causa” que ens recorda, a més, la importància de protegir-la i ens fa reflexionar sobre la necessitat de cuidar el medi ambient també com a manera de preservar la nostra salut. I per a poder fer-ho quantes vegades vulguem al llarg de tot un any, *BIOPARC ens ofereix la seua passada B! o passe anual per un preu molt raonable. Per exemple, per a les famílies o amics, la millor opció és la Passada Rajada amb un preu des de 26,6€+1 l’infantil i el general de 35€+1.