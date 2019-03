Jaume Bohigues declara que és troba disgustat amb l’Ajuntament d’Alzira, els fallers i la pròpia Junta Local Fallera

Connect on Linked in

Segons unes declaracions d’una ràdio de la localitat alzirenya, el president de la Junta Local d’Alzira va manifestar el seu descontentament amb el món faller i aquestos dos òrgans

El president de la Junta Local Fallera d’Alzira va declarar fa uns dies a través d’una ràdio local de la capital de la Ribera el seu descontentament amb els fallers, l’Ajuntament d’Alzira i la mateixa Junta Local Fallera.

El manifest de Jaume Bohigues, president de la Junta Local Fallera, ha causat polèmica a la localitat alzirenya.

El president, a les declaracions, va comentar que es desviu per les falles d’Alzira, que ha aconseguit molt i que queda molt per fer. També ha manifestat que els fallers són molt poc agraïts després de tot el treball que s’ha fet i que l’Ajuntament d’Alzira no hi ha complit amb el que es va establir.

Les afirmacions del mateix president de la Junta Local Fallera que ha carregat de certa manera contra la institució principal de la localitat, han creat un malestar amb els membres d’aquesta.

Segons el president, continua il·lusionat amb la presidència encara que no sap molt bé que passarà després de la festa josepfina.

Sols queda esperar fins al 20 de març per conéixer el que passarà.